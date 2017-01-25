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13:09 (мск), источник: Моя Планета

Австралийцев попросили наловить смертельно опасных пауков

Работники зоопарка в Австралии призвали население ловить и приносить им смертельно опасных сиднейских воронковых пауков. Эти твари необходимы для пополнения запасов антидота, спасающего от их же яда, так как в последнее время случаи укусов участились.

Источник: Reuters

Австралийский Парк рептилий, обратившийся к гражданам с просьбой, является единственным в стране поставщиком сиднейских воронковых пауков производителям антидота с 1981 года, передает Reuters.

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В прошлом году заведение получило от населения слишком мало пауков, а сейчас, на фоне сильной жары, активность этих милых созданий повысилась, так что за последнее время произошло несколько случаев их нападения на людей.

Одну женщину такой паук укусил, пока та спала.

«Мы рассчитываем на поддержку сообщества, чтобы сохранить эту программу. Мы попытались поймать достаточное количество пауков сами, но мы просто не в состоянии», — говорит генеральный директор парка Тим Фолкнер.

Воронковые пауки живут по всей Юго-Восточной Австралии, а вот сиднейские, наиболее опасные из них, обитают только в районе, собственно, Сиднея. У них очень болезненный укус, который может в течение часа привести к смерти, если не принять мер.

Отловленных пауков доят в Парке рептилий, после чего яд отправляют компании CSL Ltd, которая производит спасительное противоядие.

Несмотря на ужасающую репутацию австралийской дикой природы, никто не умер от укуса воронкового паука с тех пор, как программа по борьбе с ними была запущена в 1981 году.

Ловля ядовитых пауков безопасна при условии соблюдения мер предосторожности, сказал Фолкнер. Для этого достаточно взять банку и ложку, говорит он. «Мы делали это в течение 35 лет, и никто не пострадал», — гордо заявляет представитель парка.

Видеоинструкция, как поймать паука
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