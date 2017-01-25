Австралийцев попросили наловить смертельно опасных пауков

Австралийский Парк рептилий, обратившийся к гражданам с просьбой, является единственным в стране поставщиком сиднейских воронковых пауков производителям антидота с 1981 года, передает Reuters.

В прошлом году заведение получило от населения слишком мало пауков, а сейчас, на фоне сильной жары, активность этих милых созданий повысилась, так что за последнее время произошло несколько случаев их нападения на людей.

«Мы рассчитываем на поддержку сообщества, чтобы сохранить эту программу. Мы попытались поймать достаточное количество пауков сами, но мы просто не в состоянии», — говорит генеральный директор парка Тим Фолкнер.

Воронковые пауки живут по всей Юго-Восточной Австралии, а вот сиднейские, наиболее опасные из них, обитают только в районе, собственно, Сиднея. У них очень болезненный укус, который может в течение часа привести к смерти, если не принять мер.

Отловленных пауков доят в Парке рептилий, после чего яд отправляют компании CSL Ltd, которая производит спасительное противоядие.