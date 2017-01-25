Правила установили для туристов у петроглифов Сикачи-Аляна

Сотрудники научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края (НПЦ по ОПИК) в конце декабря 2016 года посетили село Сикачи-Алян Хабаровского края, где находятся известные всему миру петроглифы.



— В районе второй группы петроглифов мы установили информационный стенд, в котором указаны правила поведения для туристов. — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заведующий сектором археологии КГБУК «НПЦ по ОПИК», кандидат исторических наук Артур Ласкин.



По его словам, в настоящее время готовятся документы в министерство культуры РФ для организации историко-культурного музея-заповедника регионального значения «Петроглифы Сикачи-Аляна».



Согласно концепции проекта, планируется создать большой туристический комплекс с гостиницей и кафе. Облагородить территорию в районе петроглифов: проложить дорожки для туристов, поставить освещение, а валуны с рисунками, которые затапливаются Амуром поднять повыше, чтобы их не разрушала вода.



Также возле каждого наскального рисунка установят таблички с информацией, — уточнил заведующий сектором археологии. C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжается работа по внесению наскальных рисунков в основной список.