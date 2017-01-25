Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Трамп рассказал об оставленной Обамой записке
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
«Третий «Прорыв»: Россия получит новый танк четвертого поколения
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
СМИ: бывшая жена Джигарханяна впервые рассказала правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
9NASA показало посадку зонда на Титан
9Крещенские купания
08:06 (мск), источник: RIGMA.INFO

Правила установили для туристов у петроглифов Сикачи-Аляна

C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сотрудники научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края (НПЦ по ОПИК) в конце декабря 2016 года посетили село Сикачи-Алян Хабаровского края, где находятся известные всему миру петроглифы.

— В районе второй группы петроглифов мы установили информационный стенд, в котором указаны правила поведения для туристов. — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заведующий сектором археологии КГБУК «НПЦ по ОПИК», кандидат исторических наук Артур Ласкин.

По его словам, в настоящее время готовятся документы в министерство культуры РФ для организации историко-культурного музея-заповедника регионального значения «Петроглифы Сикачи-Аляна».

Согласно концепции проекта, планируется создать большой туристический комплекс с гостиницей и кафе. Облагородить территорию в районе петроглифов: проложить дорожки для туристов, поставить освещение, а валуны с рисунками, которые затапливаются Амуром поднять повыше, чтобы их не разрушала вода.

Также возле каждого наскального рисунка установят таблички с информацией, — уточнил заведующий сектором археологии. C 2003 года петроглифы внесены в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Продолжается работа по внесению наскальных рисунков в основной список.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Правила установили для туристов у петроглифов Сикачи-Аляна
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
Панама приостановила расследование «панамских документов»
Голикова предлагает создать реестр получателей льготных лекарств
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь