В Нытве заключённый бросил в надзирателя тарелку с едой

27-летний осуждённый, отбывавший наказание в колонии в Нытве, осуждён за нападение на надзирателя.

По данным СКР, 26 февраля мужчина находился в камере ШИЗО. Из недовольства он бросил в надзирателя тарелкой с горячей пищей. В итоге сотрудник колонии получил телесные повреждения.

Виновника осудили на 2 года лишения свободы в колонии общего режима.