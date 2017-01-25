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08:12 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Нытве заключённый бросил в надзирателя тарелку с едой

Осуждённому добавили ещё два года лишения свободы.

27-летний осуждённый, отбывавший наказание в колонии в Нытве, осуждён за нападение на надзирателя.

По данным СКР, 26 февраля мужчина находился в камере ШИЗО. Из недовольства он бросил в надзирателя тарелкой с горячей пищей. В итоге сотрудник колонии получил телесные повреждения.

Виновника осудили на 2 года лишения свободы в колонии общего режима.

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