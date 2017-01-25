Деликатесы против болезней

Завтра, 26 января, открывается ярмарка «Дары Камчатки».

Чавыча, нельма, белорыбица, нерка, горбуша, осетр, сельдь, кижуч и омуль, а также красная икра и угорь свежего улова. Все эти эксклюзивные морепродукты содержат полезные микроэлементы, которые поддержат здоровье южноуральцев в период массовых заболеваний. Вся рыба выловлена и произведена в экологически чистом регионе России — Камчатке. Выставка будет работать с 26 по 29 января во дворце спорта «Юность».