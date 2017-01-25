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10:02 (мск), источник: VLADNEWS

Синоптики опровергают информацию о штормовом предупреждении в Приморье

«Указанные параметры не подходят под определение “штормового предупреждения” в метеорологии».

В одном из СМИ Приморского края утром 25 января появилась информация о том, что ряд предприятий региона получил телефонограммы о штормовом предупреждении.

При этом в телефонограмме, разосланной от имени директора МКУ ГОЧС и ПБ города Фокино, ссылаются на данные Примгидромета. На запрос РИА VladNews пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков ответил, что штормовое предупреждение синоптики на указанные даты не объявляли:

— Штормового предупреждения не объявлено, — сказал представитель Примгидромета. — Сегодня были даны обычные прогнозы. Да, будет небольшой и умеренный снег, а также сильный ветер — но не штормовой. Оснований для беспокойства нет. Как объясняют специалисты, указанные в данной телефонограмме параметры не подходят под определение «штормового предупреждения» в метеорологии.

РИА VladNews продолжает уточнять информацию.

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