Синоптики опровергают информацию о штормовом предупреждении в Приморье
«Указанные параметры не подходят под определение “штормового предупреждения” в метеорологии».
«Указанные параметры не подходят под определение “штормового предупреждения” в метеорологии».
В одном из СМИ Приморского края утром 25 января появилась информация о том, что ряд предприятий региона получил телефонограммы о штормовом предупреждении.
При этом в телефонограмме, разосланной от имени директора МКУ ГОЧС и ПБ города Фокино, ссылаются на данные Примгидромета. На запрос РИА VladNews
— Штормового предупреждения не объявлено, — сказал представитель Примгидромета. — Сегодня были даны обычные прогнозы. Да, будет небольшой и умеренный снег, а также сильный ветер — но не штормовой. Оснований для беспокойства нет. Как объясняют специалисты, указанные в данной телефонограмме параметры не подходят под определение «штормового предупреждения» в метеорологии.
РИА VladNews продолжает уточнять информацию.