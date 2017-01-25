Кондукторы собирают с екатеринбуржцев подписи против реформы

Как рассказала «Уралинформбюро» кондуктор автобуса № 27, подавляющее большинство высказывается против реформы. 25 января за два утренних рейса женщина успела собрать 40 подписей.

В Екатеринбурге коммерческие перевозчики собирают подписи против новой транспортной схемы, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года. С листками к пассажирам подходят кондукторы автобусов № 048 и № 27.

«Только все наладилось, только нормально стали добираться с ЖБИ! А сейчас еще какую-то пересадку сделают еще! Итак проезд повышают, еще и пересаживаться!» — негодуют пассажиры.

Как пояснил «Уралинформбюро» вице-мэр уральской столицы Евгений Липович, несмотря на протесты горожан, от новой схемы не откажутся. Это единственный способ спасти неэффективные МУПы. Единственное, что могут сделать екатеринбуржцы, — высказать свои предложения на сайте мэрии.

Согласно новой транспортной схеме, летом отменят 113 маршрутов, вместо них появится всего 62. Эксперты уверены, что транспортная доступность серьезно ухудшится. При этом с рынка уйдут практически все коммерческие перевозчики. Без работы останется порядка 6 тысяч человек.

Реформа вызвала огромный общественный резонанс, горожане готовы митинговать.