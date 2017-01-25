Кондукторы собирают с екатеринбуржцев подписи против реформы
В городе зреет «транспортный бунт».
В городе зреет «транспортный бунт».
В Екатеринбурге коммерческие перевозчики собирают подписи против новой транспортной схемы, которая должна быть внедрена 1 июля 2017 года. С листками к пассажирам подходят кондукторы автобусов № 048 и № 27.
Как рассказала «Уралинформбюро» кондуктор автобуса № 27, подавляющее большинство высказывается против реформы. 25 января за два утренних рейса женщина успела собрать 40 подписей.
«Только все наладилось, только нормально стали добираться с ЖБИ! А сейчас еще
Как пояснил «Уралинформбюро»
Согласно новой транспортной схеме, летом отменят 113 маршрутов, вместо них появится всего 62. Эксперты уверены, что транспортная доступность серьезно ухудшится. При этом с рынка уйдут практически все коммерческие перевозчики. Без работы останется порядка 6 тысяч человек.
Реформа вызвала огромный общественный резонанс, горожане готовы митинговать.