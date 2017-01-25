Митинг на площади Труда против транспортной реформы перенесли
Акция протеста пройдет в другом месте.
Акция протеста пройдет в другом месте.
Митинга против новой маршрутной сети Екатеринбурга на площади Труда не будет, сообщили «АиФ-Урал» организаторы действа.
Мэрия не согласовала его проведение у памятника
Напомним, организаторы акции протеста считают, что транспортная реформа направлена на обогащение муниципальных перевозчиков и оператора «Екарты». За последние три недели против новой маршрутной схемы уже высказались десятки политиков и общественников, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.