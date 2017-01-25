Митинг на площади Труда против транспортной реформы перенесли

Митинга против новой маршрутной сети Екатеринбурга на площади Труда не будет, сообщили «АиФ-Урал» организаторы действа.

Мэрия не согласовала его проведение у памятника отцам-основателям города, но акция протеста все же состоится. Она перенесена на площадь Обороны. Время — то же (31 января в 13:00). «Буду рад видеть всех неравнодушных жителей Екатеринбурга, которые не стесняются сказать свое «НЕТ» предложенной транспортной схеме с «пониженной социальной ответственностью», — заявил один из депутатов Свердловского Заксобрания на своей страничке в соцсети.

Напомним, организаторы акции протеста считают, что транспортная реформа направлена на обогащение муниципальных перевозчиков и оператора «Екарты». За последние три недели против новой маршрутной схемы уже высказались десятки политиков и общественников, а также уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.