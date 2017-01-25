ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в уральском городе, где с осени не могут выбрать главу

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, причиной стали неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

Сегодня, начиная с 5 часов утра, по предписанию Госавтоинспекции закрыты для движения автобусные маршруты № 142/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Южного автовокзала), № 101/66 (Ревда — Дегтярск), № 504/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Северного автовокзала) и движение школьного автобуса МКОУ СОШ № 22 (дети из Дегтярска ездят в школу в поселок Крылатовский).

«По маршруту следования общественного транспорта на улицах Калинина, Н. Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской сотрудниками ГИБДД был выявлен ряд недостатков — заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения», — перечислили нарушения в ведомстве.

На основании вышеизложенного было вынесено предписание балансодержателю автомобильных дорог МКУ «УЖКХ», главе городского округ Дегтярск, ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП», а также директору школы № 22 на прекращении движения общественного транспорта и школьного автобуса в Дегтярске. Как добавили в ГИБДД, возобновление движения общественного транспорта будет возможно только после приведения улично-дорожной сети в надлежащее состояние.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, с прошлого года в Дегтярске не могут утвердить главу городского округа. Срок полномочий действующего главы Игоря Бусахина истек. Был объявлен конкурс на должность нового главы городского округа. Затем конкурс был приостановлен, но впоследствии возобновлен.