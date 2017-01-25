ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в уральском городе, где с осени не могут выбрать главу
ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в уральском городе Дегтярске.
ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в уральском городе Дегтярске.
Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, причиной стали неудовлетворительные дорожные условия, создающие угрозу безопасности дорожного движения.
Сегодня, начиная с 5 часов утра, по предписанию Госавтоинспекции закрыты для движения автобусные маршруты № 142/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Южного автовокзала), № 101/66 (Ревда — Дегтярск), № 504/66 (Дегтярск — Екатеринбург до Северного автовокзала) и движение школьного автобуса МКОУ СОШ № 22 (дети из Дегтярска ездят в школу в поселок Крылатовский).
«По маршруту следования общественного транспорта на улицах Калинина, Н. Лесозаводской, Загородной, Озерной и Советской сотрудниками ГИБДД был выявлен ряд недостатков — заужение проезжей части, снежный накат, на остановках общественного транспорта не расчищены заездные карманы и посадочные площадки, в зоне перекрестков и пешеходных переходов сформированы снежные валы, ограничивающие видимость для участников дорожного движения», — перечислили нарушения в ведомстве.
На основании вышеизложенного было вынесено предписание балансодержателю автомобильных дорог МКУ «УЖКХ», главе городского округ Дегтярск, ЗАО «Пассажирская автоколонна» и ЗАО «Дегтярское АТП», а также директору школы № 22 на прекращении движения общественного транспорта и школьного автобуса в Дегтярске. Как добавили в ГИБДД, возобновление движения общественного транспорта будет возможно только после приведения
Напомним, как сообщало Накануне.RU, с прошлого года в Дегтярске не могут утвердить главу городского округа. Срок полномочий действующего главы Игоря Бусахина истек. Был объявлен конкурс на должность нового главы городского округа. Затем конкурс был приостановлен, но впоследствии возобновлен.
Похоже, транспортный коллапс назревает не только в Екатеринбурге. Наблюдатели отмечают, что за политические предпосылки, способствующие кризису в сфере транспорта в уральской столице и столь долгое неназначение главы в Дегтярске, ответственен первый