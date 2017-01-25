Сохранить окружающую среду для будущих поколений

Мы первые в стране по объёму отходов производства и потребления на душу населения, вторые (после Московской области) по доле нарушенных земель, изъятых из продуктивного оборота, пятые — по выбросам в атмосферу на единицу площади и т. д.

Татьяна Алексеева

Понятно, это результат активной производственной деятельности региона. Считаю, нужно стремиться сохранять баланс между промышленными и экологическими интересами нашей области.

Необходимо разработать программы сохранения окружающей среды и осуществлять их общественный мониторинг. Администрация Кемеровской области в этом направлении делает много, но важно к этим процессам подключить гражданское общество. Считаю, объединив усилия органов власти и активистов регионального отделения ОНФ, мы можем изменить экологическую ситуацию. И здесь я бы выделила три острые проблемы.

Например, сохранение сосновых лесов вдоль реки Томь, которые стоят на страже обширной экосистемы региона. Нужно запретить передачу таких лесов под земли для поселений, садовничество. Далее, это рекультивация нарушенных земель: необходимы более масштабные проекты по переработке промышленных отходов. Наши предприятия бизнеса ведут такую работу, но, чтобы их стало больше, думаю, не лишними бы были ещё и экономические стимулы. И третий вопрос — предусмотреть в проведении федеральных аукционов и конкурсов на право пользования недрами процедуру обязательного согласования с органами местного самоуправления и органами исполнительной власти субъектов РФ. Поводом здесь стали обращения жителей юга Кузбасса, где количество угольных предприятий вблизи населённых пунктов с каждым годом растёт. Поэтому такое предложение нами направлено в Роснедра.

Как известно, 2017-й объявлен в России годом экологии, и всем нам важно — и органам власти, и общественникам — продумать такие мероприятия, которые стали бы стартом для масштабного экологического оздоровления в области и стране.