Ученые из Новосибирска создали клеточную модель опасной болезни

Биологи Новосибирского госуниверситета (НГУ) и Института цитологии и генетики СО РАН создали клеточную модель болезни Хантингтона, приводящую к распаду личности. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

В университете пояснили, что заболевание связано с мутацией в гене huntingtin (хантингтин). В нормальном гене есть участок, который состоит из нескольких повторов триплета CAG. У всех здоровых людей таких повторов может быть от девяти до 35, однако у больных число повторов увеличивается и становится больше 36.

«Чтобы создать клеточную линию болезни Хантингтона, исследователи внесли мутацию в нормальные клетки, удлинив тракт CAG-повторов с помощью современной технологии редактирования генома CRISPR/Cas9», — сообщили в ВУЗе.

После того, как ученые получили линию клеток соединительной ткани (фибробластов) с мутацией, их репрограммировали в стволовые клетки, которые в итоге могут превращаться во все типы клеток (нейроны, клетки кожи, кишечника и так далее).

Клеточная модель заболевания поможет понять, почему все клетки организма человека, кроме структуры головного мозга, отвечающей за мышечный тонус и некоторые поведенческие реакции, справляются с воздействием мутантного хантингтина, и почему нейроны стриатума начинают погибать только в возрасте 35−40 лет.

Полученные «мутантные» линии клеток хранятся в лаборатории клеточных моделей заболеваний человека Института цитологии и генетики СО РАН, и с ними проводится дальнейшая работа.

Первые симптомы нейродегенеративного заболевания, которое сегодня считается неизлечимым, (нервные тики, неконтролируемые движения и другие двигательные и умственные расстройства) проявляются у больных в возрасте 35−45 лет. Постепенно болезнь Хантингтона прогрессирует и в течение 15−20 лет приводит к распаду личности и затем — смерти. Лечение производится только симптоматическое.