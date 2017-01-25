Уважаемые кузбассовцы! Нашему краю — 74

Становление Кемеровской области пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. В самые первые годы войны Кузбасс стал главным поставщиком угля и металла. Из оккупированных районов к нам было эвакуировано 71 предприятие, большинство из которых так и остались в Кузбассе. За годы войны производственные мощности Кузбасса удвоились. В послевоенные годы Кузбасс вместе со страной поднимал из руин города и сёла, строил новые заводы, шахты, школы, больницы, дворцы и стадионы.

Вместе со всей страной мы пережили развал Советского Союза, обвальный экономический и политический кризис 90-х годов. Нам потребовались колоссальные усилия, чтобы превратить Кузбасс из бастующего, сидящего на рельсах, в Кузбасс созидающий, в индустриальную опору Российского государства.

Совсем недавно мы проводили в историю 2016 год. Кузбасс завершил год достойно. В 2016 году мы добыли 225 млн т угля. Серьёзные подвижки идут в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной отраслях, сельском хозяйстве и строительстве.

Мы открыли целый ряд важнейших объектов, которыми по праву можем гордиться. В том числе современный вокзал в Белове. Кроме того, введены спортивные объекты мирового уровня. Это и суперсовременный физкультурно-оздоровительный комплекс «Кемерово» с ледовой ареной, и губернский центр сноуборда и горных лыж на горе Туманной в Таштаголе, и детский корпус областной клинической больницы.

Считаем, главное наше достижение то, что в сложнейшей экономической ситуации нам удалось сохранить уникальную систему социальной защиты, одну из самых мощных в России. Мы не только не отказались ни от одной льготы, но и ввели новые.

Как видите, вся история Кузбасса — это, по сути, летопись напряжённого созидательного труда каждого кузбассовца.

Дорогие друзья!

Сегодня всем нам нелегко. В наше непростое, кризисное время мы должны сохранить социальную стабильность в обществе. Наша задача — сберечь ядро рабочих коллективов, максимально защитить кузбассовцев, сохранить все социальные льготы, как мы это сделали в 2016 году.

К тому же в 2018 году мы будем отмечать 75-летие нашей области. К юбилею мы должны хорошо подготовиться.

Объединив все свои силы, мы сможем преодолеть самые тяжёлые испытания. Так было и многие века назад, так было и в Великую Отечественную, так было и в лихие 90-е годы.

Уверены, все вместе мы пройдем и нынешний сложнейший период.

Желаем всем нам Успехов, Добра и Благополучия!

С уважением и благодарностью, губернатор Кемеровской области Аман ТУЛЕЕВ.