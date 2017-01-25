В Самарском зоопарке ищут пару крокодилу Кузе для получения потомства

В воскресенье, 29 января, в 12:00, в Самарском зоопарке можно будет увидеть, как проводится взвешивание и замер экзотических рептилий — нильского крокодила Кузи, сетчатых и темных тигровых питонов.

Кроме того сотрудники зоопарка определят пол крокодила, так как, пока неизвестно, самец Кузя или самка. После этого крокодилу, которому исполнилось 25 лет, начнут подыскивать пару для получения потомства. Сотрудники зоопарка отмечают, что крокодилы долгожители — продолжительность их жизни составляет до 100 лет.

Наиболее смелые посетители Самарского зоопарка смогут погладить гигантских рептилий и сфотографироваться с ними.