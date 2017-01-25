Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в «Ельцин Центре»
Михаил Пришвин вел его на протяжении полувека — с 1905 года до самой смерти, о дневнике знали только самые близкие писателю люди.
Михаил Пришвин вел его на протяжении полувека — с 1905 года до самой смерти, о дневнике знали только самые близкие писателю люди.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Дневник писателя Михаила Пришвина, не предназначавшийся для печати, будет представлен в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Выставка подготовлена
«Писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов вел дневник на протяжении полувека — с 1905 года до самой смерти. Не предназначавшийся для печати дневник содержал его размышления об увиденном и пережитом, оценки политических событий, портретные зарисовки», — уточнили там.
О дневнике знали только самые близкие писателю люди, а хранились записи вдали от чужих глаз — в деревеньке Дунино, где на берегу
Заслуга сохранения дневника принадлежит жене писателя — Валерии Дмитриевне Пришвиной. «После кончины писателя она провела колоссальную работу по расшифровке 120 дневниковых тетрадей, их копированию, изучению и публикации. Впрочем, при ее жизни увидеть свет могла лишь незначительная часть дневника», — пояснили организаторы мероприятия.
Посетители выставки также смогут открыть для себя творчество
Михаил Михайлович Пришвин (1873 — 1954) — известный советский писатель, прозаик, публицист. Автор большого количества произведений для детей, рассказов о природе и охоте.