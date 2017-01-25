Неизвестный дневник писателя Пришвина представят в «Ельцин Центре»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Дневник писателя Михаила Пришвина, не предназначавшийся для печати, будет представлен в Президентском центре им. Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге. Выставка подготовлена Арт-галереей «Ельцин Центра», Мультимедиа арт музеем Москвы и Государственным литературным музеем, сообщили ТАСС в «Ельцин Центре».

«Писатель, автор произведений о природе, охотничьих рассказов вел дневник на протяжении полувека — с 1905 года до самой смерти. Не предназначавшийся для печати дневник содержал его размышления об увиденном и пережитом, оценки политических событий, портретные зарисовки», — уточнили там.

О дневнике знали только самые близкие писателю люди, а хранились записи вдали от чужих глаз — в деревеньке Дунино, где на берегу Москвы-реки писатель приобрел дом.

Заслуга сохранения дневника принадлежит жене писателя — Валерии Дмитриевне Пришвиной. «После кончины писателя она провела колоссальную работу по расшифровке 120 дневниковых тетрадей, их копированию, изучению и публикации. Впрочем, при ее жизни увидеть свет могла лишь незначительная часть дневника», — пояснили организаторы мероприятия.

Посетители выставки также смогут открыть для себя творчество Пришвина-фотографа. «Впервые писатель заинтересовался фотографией во время путешествия на Север в 1906 году, и свою изданную после поездки первую книгу “В краю непуганых птиц” (1906) он проиллюстрировал собственными фотографиями. В 1925 году Пришвин наконец-то покупает себе фотоаппарат, осваивает его, и с этих пор фотография постоянно сопутствует его художественному творчеству, оказывается в одном ряду с записной книжкой и дневником», — отметили в «Ельцин Центре».

Михаил Михайлович Пришвин (1873 — 1954) — известный советский писатель, прозаик, публицист. Автор большого количества произведений для детей, рассказов о природе и охоте.