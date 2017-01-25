Студенты в Иркутской области разучились праздновать Татьянин день

В 2017 году самым активным и богатым на мероприятия традиционно оказался Иркутский государственный университет, который не только проводит торжественные мероприятия для студентов, но и имеет свои традиции. О празднике помнят и в Иркутском государственном университете путей сообщения.

В Татьянин день ИГУ на протяжении уже 12 лет подводит итоги конкурса «Лица ИГУ». Лучших выбирают в четырех номинациях: «Научно-исследовательская деятельность», «Общественная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность» и награждают. В этот же день в главном корпусе проходит заседание педагогических отрядов, приуроченное к их юбилею. Перед заседанием члены педотрядов проведут флешмоб. Как сообщили в пресс-службе вуза, давно сложившуюся традицию продолжает юридический институт ИГУ: здесь в Татьянин день директор Олег Личичан собственноручно варит безалкогольную медовуху и угощает ей студентов. Всего в классическом университете сейчас учатся 444 Татьяны (общее число студентов — около 14 тыс.).

В Иркутском исследовательском научном техническом университете День студента сегодня не празднуют. Как сообщили в профкоме, студенты только недавно сдали сессию и ушли на каникулы, все массовые мероприятия перенесены на февраль. Не до празднования и студентам Иркутского государственного медицинского университета, у которых сессия в самом разгаре. Как сообщила помощник проректора по воспитательной работе, запланирован только концерт, и то он состоится 27 февраля.

В Иркутском государственном аграрном университете им. Ежевского День студента по традиции отпразднуют на свежем воздухе. Кафедра физического воспитания и спорта устраивает развлекательную программу и угощение на спортивной площадке. Как сообщила директор центра творческого развития вуза, празднование ежегодно проходит либо на улице, либо в актовом зале, это зависит от погоды.

По сложившейся традиции студентов Иркутского государственного университета путей сообщения поздравят сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги. А ещё в вузе состоятся проводы волонтёров акции «Снежный десант», которая проходит в Иркутской области во второй раз. В этом году отряд вошли 80 человек — бойцов студенческих отрядов, действующих в университете. Отряд «Снежного десанта» отправится помогать ветеранам ВОВ, ветеранам труда и тыла, многодетным семьям в Усть-Илимский, Нижнеудинский, Тулунский, Иркутский районы. Акция продлится с 29 января по 5 февраля. Во всем университетском комплексе обучается 276 девушек с именем Татьяна при общем числе студентов почти 23 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ИрГУПС.

Ни в одном вузе не смогли рассказать, как неформально празднуют студенты Татьянин день. Скорее всего, как и в старину, народными гуляниями и возлияниями. Впрочем, учитывая нынешнюю моду на здоровый образ жизни и спорт среди молодёжи, и это под сомнением.