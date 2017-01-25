Студенты в Иркутской области разучились праздновать Татьянин день
Татьянин день, который празднуется ежегодно 25 января как День студентов, не особо отмечают в вузах Иркутской области, выяснило ИА «Байкал Инфо».
Татьянин день, который празднуется ежегодно 25 января как День студентов, не особо отмечают в вузах Иркутской области, выяснило ИА «Байкал Инфо».
В 2017 году самым активным и богатым на мероприятия традиционно оказался Иркутский государственный университет, который не только проводит торжественные мероприятия для студентов, но и имеет свои традиции. О празднике помнят и в Иркутском государственном университете путей сообщения.
В Татьянин день ИГУ на протяжении уже 12 лет подводит итоги конкурса «Лица ИГУ». Лучших выбирают в четырех номинациях: «Научно-исследовательская деятельность», «Общественная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность» и награждают. В этот же день в главном корпусе проходит заседание педагогических отрядов, приуроченное к их юбилею. Перед заседанием члены педотрядов проведут флешмоб. Как сообщили в
В Иркутском исследовательском научном техническом университете День студента сегодня не празднуют. Как сообщили в профкоме, студенты только недавно сдали сессию и ушли на каникулы, все массовые мероприятия перенесены на февраль. Не до празднования и студентам Иркутского государственного медицинского университета, у которых сессия в самом разгаре. Как сообщила помощник проректора по воспитательной работе, запланирован только концерт, и то он состоится 27 февраля.
В Иркутском государственном аграрном университете им. Ежевского День студента по традиции отпразднуют на свежем воздухе. Кафедра физического воспитания и спорта устраивает развлекательную программу и угощение на спортивной площадке. Как сообщила директор центра творческого развития вуза, празднование ежегодно проходит либо на улице, либо в актовом зале, это зависит от погоды.
По сложившейся традиции студентов Иркутского государственного университета путей сообщения поздравят сотрудники
Ни в одном вузе не смогли рассказать, как неформально празднуют студенты Татьянин день. Скорее всего, как и в старину, народными гуляниями и возлияниями. Впрочем, учитывая нынешнюю моду на здоровый образ жизни и спорт среди молодёжи, и это под сомнением.