Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
СМИ: заявления Трампа лишили Кремль эйфории от его победы
Алла Пугачева сменила стиль трехлетнего сына (видео)
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
10:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Студенты в Иркутской области разучились праздновать Татьянин день

Татьянин день, который празднуется ежегодно 25 января как День студентов, не особо отмечают в вузах Иркутской области, выяснило ИА «Байкал Инфо».

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году самым активным и богатым на мероприятия традиционно оказался Иркутский государственный университет, который не только проводит торжественные мероприятия для студентов, но и имеет свои традиции. О празднике помнят и в Иркутском государственном университете путей сообщения.

В Татьянин день ИГУ на протяжении уже 12 лет подводит итоги конкурса «Лица ИГУ». Лучших выбирают в четырех номинациях: «Научно-исследовательская деятельность», «Общественная деятельность», «Спортивная деятельность», «Творческая деятельность» и награждают. В этот же день в главном корпусе проходит заседание педагогических отрядов, приуроченное к их юбилею. Перед заседанием члены педотрядов проведут флешмоб. Как сообщили в пресс-службе вуза, давно сложившуюся традицию продолжает юридический институт ИГУ: здесь в Татьянин день директор Олег Личичан собственноручно варит безалкогольную медовуху и угощает ей студентов. Всего в классическом университете сейчас учатся 444 Татьяны (общее число студентов — около 14 тыс.).

В Иркутском исследовательском научном техническом университете День студента сегодня не празднуют. Как сообщили в профкоме, студенты только недавно сдали сессию и ушли на каникулы, все массовые мероприятия перенесены на февраль. Не до празднования и студентам Иркутского государственного медицинского университета, у которых сессия в самом разгаре. Как сообщила помощник проректора по воспитательной работе, запланирован только концерт, и то он состоится 27 февраля.

В Иркутском государственном аграрном университете им. Ежевского День студента по традиции отпразднуют на свежем воздухе. Кафедра физического воспитания и спорта устраивает развлекательную программу и угощение на спортивной площадке. Как сообщила директор центра творческого развития вуза, празднование ежегодно проходит либо на улице, либо в актовом зале, это зависит от погоды.

По сложившейся традиции студентов Иркутского государственного университета путей сообщения поздравят сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги. А ещё в вузе состоятся проводы волонтёров акции «Снежный десант», которая проходит в Иркутской области во второй раз. В этом году отряд вошли 80 человек — бойцов студенческих отрядов, действующих в университете. Отряд «Снежного десанта» отправится помогать ветеранам ВОВ, ветеранам труда и тыла, многодетным семьям в Усть-Илимский, Нижнеудинский, Тулунский, Иркутский районы. Акция продлится с 29 января по 5 февраля. Во всем университетском комплексе обучается 276 девушек с именем Татьяна при общем числе студентов почти 23 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ИрГУПС.

Ни в одном вузе не смогли рассказать, как неформально празднуют студенты Татьянин день. Скорее всего, как и в старину, народными гуляниями и возлияниями. Впрочем, учитывая нынешнюю моду на здоровый образ жизни и спорт среди молодёжи, и это под сомнением.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 дней
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь