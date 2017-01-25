В Уфе директор детсада, где в лифте забыли ребенка, рассказала свою версию

По словам женщины, все было не совсем так, как об этом написали в СМИ со слов консьержки дома: «На самом деле, ситуация не стоит выеденного яйца, ее раздули, чтобы навредить репутации нашего садика. Ребенка не забыли, он просто не успел выйти вместе со всеми, пока не закрылись двери лифта. Воспитатель видела это и тут же вызвала лифт снова — буквально спустя несколько секунд лифт открылся и ребенка забрали из кабины», — рассказала Юлия.

«Дело в том, что у нас не в первый раз возникают конфликты с консьержами дома, где расположен садик. Их не устраивает, что к нам постоянно ходят родители детей, что мы водим детей на прогулку. Якобы полы пачкаются больше, и еще много таких мелких претензий. Они постоянно наговаривают на нас, развесили по дому какие-то объявления. Каждый день приходят, звонят в звонок, стучат в дверь, устраивают в дверях скандалы на глазах у детей, мешают им спать. Теперь вот журналисты из-за них нам не дают покоя», — поведала собеседница ProUfu.ru.