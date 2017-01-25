Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Мастер «парчовых ковров». 5 знаменитых картин Василия Сурикова24 января 1848 года родился Василий Суриков, художник, чьи картины представлены в собраниях Третьяковской галереи и Русского музея
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
20Трамп стал 45-м президентом США
10:03 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе директор детсада, где в лифте забыли ребенка, рассказала свою версию

ProUfu.ru удалось пообщаться с Юлией, руководителем частного детского садика, привлекшего внимание общественности тем, что сотрудница детсада забыла в лифте одного из воспитанников.

По словам женщины, все было не совсем так, как об этом написали в СМИ со слов консьержки дома: «На самом деле, ситуация не стоит выеденного яйца, ее раздули, чтобы навредить репутации нашего садика. Ребенка не забыли, он просто не успел выйти вместе со всеми, пока не закрылись двери лифта. Воспитатель видела это и тут же вызвала лифт снова — буквально спустя несколько секунд лифт открылся и ребенка забрали из кабины», — рассказала Юлия.

Читайте также
В Уфе воспитатели частного детсада забыли в лифте 2-летнего малыша

«Дело в том, что у нас не в первый раз возникают конфликты с консьержами дома, где расположен садик. Их не устраивает, что к нам постоянно ходят родители детей, что мы водим детей на прогулку. Якобы полы пачкаются больше, и еще много таких мелких претензий. Они постоянно наговаривают на нас, развесили по дому какие-то объявления. Каждый день приходят, звонят в звонок, стучат в дверь, устраивают в дверях скандалы на глазах у детей, мешают им спать. Теперь вот журналисты из-за них нам не дают покоя», — поведала собеседница ProUfu.ru.

Напомним, вчера в сюжете телеканала «Вся Уфа» был показан видеоролик, на котором маленького мальчика забыли в кабине лифта. Он не паниковал, а пытался достать до кнопки лифта. Все это прокомментировала консьержка дома: «Я сразу представила, что в такой ситуации могла оказаться моя внучка. Ведь с ребенком могло случиться все, что угодно — дверь могла открыться, и потом зажать его на выходе или кто-то вызвал бы лифт, и малыш уехал бы к незнакомому человеку. После такой ситуации у ребенка может развиться серьезная фобия!».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии завершилось резонансное дело организатора «Русских маршей»
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
Белый дом объяснил, почему Трамп уверен, что поладит с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлили на 60 дней
Спорт
Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе Через неделю в Европе закроется трансферное окно, и за это время может произойти масса всего интересного
Авто
«Четырехглазая» Skoda Octavia: названы цены в России Российские дилеры будут просить минимум 940 тысяч рублей за лифтбек и 1 миллион 207 тысяч за универсал
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Дольщикам дадут пятилетнюю гарантию на жилье
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Ставку ипотеки для семей с детьми снизят до 8%
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь