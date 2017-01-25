Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлили на 60 дней

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реализация непищевой спиртосодержащей продукции будет ограничена в регионах РФ еще на 60 дней, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря, и отметили, что он «не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса». «В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в рамках установленного ранее 30-дневного запрета удалось на 33% снизить количество случаев отравлений и на 65% снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.

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