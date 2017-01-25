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10:12 (мск), источник: ТАСС

Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией продлили на 60 дней

Власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный в конце декабря, и отметили, что он не оказал негативного воздействия на бизнес.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Реализация непищевой спиртосодержащей продукции будет ограничена в регионах РФ еще на 60 дней, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, власти регионов поддержали 30-дневный запрет на продажу, введенный 26 декабря, и отметили, что он «не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса».

«В связи с этим Роспотребнадзором подготовлено предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, которое поддержано председателем правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в рамках установленного ранее 30-дневного запрета удалось на 33% снизить количество случаев отравлений и на 65% снизить число летальных исходов в период новогодних праздников.
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Отравление в Иркутске

Первый запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции был введен после массового отравления средством для ванны «Боярышник» в Иркутске.

По данным областного Минздрава, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшемся в «Боярышнике», из них скончались 76 человек.

По уголовному делу о массовом отравлении в Иркутске предъявлено обвинение всем 22 ранее задержанным лицам, в отношении восьми человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девяти — в виде домашнего ареста, пяти — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии
3
Иван Петров
Было бы неплохо параллельно с этим развивать пропаганду здорового образа жизни, открывать новые спортивные секции, кружки для творчества и т.п.
Вообщем, всячески делать так, чтобы пьяным в нашем обществе стало бы быть позорным и презираемым обществом.
Одними запретами ничего не достичь (кроме обратного эффекта).
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А Б
Интересно, чем и как власти будут мотивировать снятие ограничений через 60 дней. Тогда-то и станет ясно, кому, как и почему выгодно продолжать продавать отраву населению.
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Tavovic
Не верится в заботу государства о пожирателях бытовой химии , скорее какой-то меркантильный интерес .
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