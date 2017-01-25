Скончался известный красноярский ветеран, журналист и спортсмен

Владлен Кузнецов родился 7 июля 1925 года в Красноярске. До войны он играл в футбольных и хоккейных командах, был капитаном юношеской футбольной команды «Динамо», которая в 1940 году вошла в четвёрку лучших в стране. В декабре 1942 года Владлен Кузнецов был призван на фронт, воевал на 1-м и 3-м Украинских фронтах, в 1944 году был ранен. Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

После войны Владлен Кузнецов стал тренером красноярского «Динамо». «Из его воспитанников наиболее ярко выступал затем в красноярском футбольном “Локомотиве” (команде класса “Б”) Анатолий Сизов, который позже поиграл и за московский “Локомотив” и украинские команды первой группы первенства СССР», — рассказали в ФК «Енисей».

Более 25 лет Владлен Кузнецов проработал спортивным комментатором краевого радио и корреспондентом газеты «Красноярский рабочий». Он был награждён нагрудным золотым знаком — гербом Красноярска «За вклад в развитие города».