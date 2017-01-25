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10:09 (мск), источник: Baikal-info.ru

Туристы Иркутской области посоревнуются на пешеходных дистанциях

Более 120 спортсменов примут участие в соревнованиях Иркутской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях.

Соревнования Иркутской области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях пройдут на базе школы № 25 в Ангарске 28 и 29 января 2017 года. Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, ожидается, что в соревнованиях будут участвовать более 120 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усолья-Сибирского, Иркутского и Усольского районов, других муниципальных образований.

Соревнования проводятся в личном зачёте по пяти возрастным группам: среди мужчин и женщин, среди юношей и девушек 14−15 и 16−18 лет, а также среди мальчиков и девочек 10−11 и 12−13 лет. Соревнования проводятся по следующим дистанциям: пешеходная 1−2 класса и пешеходная — связка 1−2 класса.

Областные соревнования проводятся для популяризации спортивного туризма в Иркутской области, повышения спортивного мастерства и квалификации спортсменов, выявления сильнейших спортсменов. Областные соревнования — это один из этапов отбора спортсменов в состав сборной команды области. По итогам состязаний победители и призеры получат грамоты и медали.

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