На «Родниках» 1,5 тысячи школьников отправлены домой из-за карантина
В Новосибирске на карантин закрылась школа № 211, расположенная в Калининском районе, сообщили учителя школы.
В Новосибирске на карантин закрылась школа № 211, расположенная в Калининском районе, сообщили учителя школы.
На «Родниках» 1,5 тысячи учеников отправлены домой
В средней общеобразовательной школе № 211 имени Л. И. Сидоренко объявлен карантин с 25 января по 1 февраля. Учащиеся всех классов школы освобождены от занятий. .
Школа № 211 работает с 1 сентября 2013 года. Школа организует свою работу не только как общеобразовательное, но и социокультурное учреждение. На 1 сентября 2014 года в школе было укомплектовано 56 классов, при средней наполняемости 26 человек.