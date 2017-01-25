На «Родниках» 1,5 тысячи школьников отправлены домой из-за карантина

На «Родниках» 1,5 тысячи учеников отправлены домой из-за карантина, сообщили учителя школы № 211.

В средней общеобразовательной школе № 211 имени Л. И. Сидоренко объявлен карантин с 25 января по 1 февраля. Учащиеся всех классов школы освобождены от занятий. .

Школа № 211 работает с 1 сентября 2013 года. Школа организует свою работу не только как общеобразовательное, но и социокультурное учреждение. На 1 сентября 2014 года в школе было укомплектовано 56 классов, при средней наполняемости 26 человек.