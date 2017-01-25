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10:13 (мск), источник: Uralpress.ru

Смог возвращается в Челябинск

В Челябинск опять вернулся смог, мучавший жителей всю прошлую неделю. В городе до 19 часов 26 января объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности.

Источник: Uralpress.ru

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в городе будет морозно и снежно. В ночные часы похолодает до минус 26−28 градусов. Возможны слабые метели. Но снежная погода пока не помогла избавиться от смога. Горожане опять начали жаловаться на едкий туман, неприятный запах и ухудшение самочувствия.

Управление Росприроднадзора рекомендует в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом, а также воздержаться от проведения работ, приводящих к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.

Пожаловаться на качество атмосферного воздуха можно по телефонам 8 (351) 237−81−83 и 8 (351) 263−64−90). О сильной загазованности представлять информацию по телефону 8 (351) 260−67−70.

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