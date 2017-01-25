Смог возвращается в Челябинск
В Челябинск опять вернулся смог, мучавший жителей всю прошлую неделю. В городе до 19 часов 26 января объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности.
В Челябинск опять вернулся смог, мучавший жителей всю прошлую неделю. В городе до 19 часов 26 января объявлены неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в городе будет морозно и снежно. В ночные часы похолодает до минус 26−28 градусов. Возможны слабые метели. Но снежная погода пока не помогла избавиться от смога. Горожане опять начали жаловаться на едкий туман, неприятный запах и ухудшение самочувствия.
Управление Росприроднадзора рекомендует в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом, а также воздержаться от проведения работ, приводящих к локальному задымлению атмосферы и возникновению неприятных запахов.
Пожаловаться на качество атмосферного воздуха можно по телефонам