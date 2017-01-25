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10:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Школы в Саткинском районе закрылись на карантин до конца января

Отменены все культурно-массовые мероприятия.

Школьники Саткинского района проведут остаток января на вынужденных каникулах из-за карантина по гриппу и ОРВИ, сообщают в пресс-службе администрации района.

Карантинные мероприятия на территории муниципалитета введены с 25 по 31 января включительно. Помимо школьных занятий, полностью отменены массовые развлечения в помещениях — концерты и спектакли. Меры приняты в связи с ростом заболеваемости: за неделю с 16 по 22 января эпидемический порог в районе оказался превышен на 45%.

Напомним, режим карантина также действует в Златоусте, Аргаяшском, Брединском, Варненском, Троицком, Октябрьском и Чесменском районах. В Челябинске количество обращений с ОРВИ снизилось на 20%, однако общий уровень всё ещё выше эпидпорога.

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