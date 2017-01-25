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10:08 (мск), источник: Om1.ru

В Омске разбойник с веткой напал на продавцов магазина «Бристоль»

Однако у рецидивиста ничего не вышло — продавцы вступили в схватку с грабителем и выставили угрожающего им парня из магазина.

Сегодня стало известно о неудачном ограблении, чуть не произошедшем 14 января 2017 года. В тот день в магазин алкогольной продукции «Бристоль», расположенный на улице Нефтезаводская, ворвался воинственно настроенный мужчина. В качестве оружия омич использовал ветку дерева. Угрожая веткой, он потребовал отдать все деньги из кассы.

Источник: МВД РФ по Омской области

Однако продавец решила не сдаваться без борьбы. Женщина тут же позвала на помощь коллегу, находившуюся в подсобном помещении. Затем продавцу удалось выхватить у грабителя из рук ветвь, которой он ей угрожал.

Источник: МВД РФ по Омской области

Две продавщицы вступили в схватку с грабителем, но смогли его одолеть и выставили за дверь магазина. Об этом красноречиво говорят кадры с видеозаписи камеры наблюдения.

После того, как выгнали злоумышленника, женщины вызвали полицию. Правоохранителям достаточно было взглянуть на видеозапись, чтобы узнать 28-летнего жителя Нефтяников, который уже неоднократно был судим. За его плечами несколько вооруженных нападений, которые, судя по всему, закончились для него также неудачно.

Источник: МВД РФ по Омской области

Неудачливого разбойника вскоре задержали возле его дома на улице Бородина и доставили в отдел полиции.

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