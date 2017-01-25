В Омске разбойник с веткой напал на продавцов магазина «Бристоль»
Однако у рецидивиста ничего не вышло — продавцы вступили в схватку с грабителем и выставили угрожающего им парня из магазина.
Однако у рецидивиста ничего не вышло — продавцы вступили в схватку с грабителем и выставили угрожающего им парня из магазина.
Сегодня стало известно о неудачном ограблении, чуть не произошедшем 14 января 2017 года. В тот день в магазин алкогольной продукции «Бристоль», расположенный на улице Нефтезаводская, ворвался воинственно настроенный мужчина. В качестве оружия омич использовал ветку дерева. Угрожая веткой, он потребовал отдать все деньги из кассы.
Однако продавец решила не сдаваться без борьбы. Женщина тут же позвала на помощь коллегу, находившуюся в подсобном помещении. Затем продавцу удалось выхватить у грабителя из рук ветвь, которой он ей угрожал.
Две продавщицы вступили в схватку с грабителем, но смогли его одолеть и выставили за дверь магазина. Об этом красноречиво говорят кадры с видеозаписи камеры наблюдения.
После того, как выгнали злоумышленника, женщины вызвали полицию. Правоохранителям достаточно было взглянуть на видеозапись, чтобы узнать 28-летнего жителя Нефтяников, который уже неоднократно был судим. За его плечами несколько вооруженных нападений, которые, судя по всему, закончились для него также неудачно.
Неудачливого разбойника вскоре задержали возле его дома на улице Бородина и доставили в отдел полиции.