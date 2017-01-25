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11:45 (мск), источник: РИАЦ

Жителям Волгограда предлагают придумать новый стиль торговых объектов

Администрация города объявила конкурс на лучшее типовое архитектурное решение.

Источник: РИАЦ

В Волгограде любой желающий может принять участие в конкурсе на лучшее типовое архитектурное решение нестационарного торгового объекта.

Как сообщает администрация города, конкурс проводится по пяти номинациям: архитектурное решение для павильона, архитектурное решение для киоска, архитектурное решение для торговой галереи, внешний вид торгового автомата, лотка, палатки, тележки и внешний вид бахчевого развала, елочного базара, площадки для продажи рассады и саженцев.

В каждой категории выберут по три победителя, для которых предусмотрено вознаграждение. Лучшие проекты будут использоваться при изготовлении нестационарных торговых объектов.

Прием конкурсных заявок уже стартовал и продлится до 3 февраля 2017 года. С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

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