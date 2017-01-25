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10:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Космонавтов в Красноярском крае будут готовить через выживание в тайге

Проект «Космическая одиссея» реализуют в крае.

Научно-образовательный проект «Космическая одиссея» реализуют в крае. Несколько студентов СибГАУ, молодых сотрудников АО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнева», АО «Красмаш», ЦКБ «Геофизика», АО «НПП «Радиосвязь» уже несколько месяцев проходят общекосмическую подготовку.

Попасть в новый проект, который начался в сентябре 2016 года, было сложно: проводился отбор, после которого участниками стали 48 человек — 18 студентов и 30 молодых специалистов предприятий ракетно-космической промышленности.

Подготовка будущих космонавтов включает курс теоретических лекций, связанных с теорией космического полета, конструкцией и управлением корабля и его системами жизнеобеспечения, историей отечественной и зарубежной космонавтики.

В марте победителей всех испытаний ждет следующий этап — летная подготовка. Инструкторы Красноярского авиаспортклуба научат их пилотировать самолет и прыгать с парашютом.

Еще одним испытанием станет тренировка на выносливость и выживание в сибирской тайге.

По итогам конкурсных испытаний шесть финалистов проекта отправятся в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина на заключительный этап. Они смогут совершить виртуальный космический полет на действующем тренажере корабля «Союз», на котором тренируются все космонавты. Этот полет станет финальным экзаменом проекта — участникам нужно будет стартовать с Земли, приблизиться к МКС, облететь вокруг станции и состыковаться с ней, выполнить научную программу полета и вернуться на Землю.

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