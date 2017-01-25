МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных морозах до -40 градусов
Резкое похолодание начнётся сегодня, 25 января.
Резкое похолодание начнётся сегодня, 25 января.
МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о том, что сегодня, 25 января, и завтра в Перми ожидаются сильные морозы. По прогнозам, местами в крае похолодает до −38… −42 градусов. Спасатели советуют прикамцам не выходить на улицу без необходимости.
«Получили от Гидрометцентра штормовое предупреждение о том, что 25 и 26 января местами в крае ожидаются морозы −30… −38 градусов. А на
МЧС также советует не оставлять без присмотра детей на улице, соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве жилья.