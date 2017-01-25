МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильных морозах до -40 градусов

МЧС России по Пермскому краю предупреждает жителей региона о том, что сегодня, 25 января, и завтра в Перми ожидаются сильные морозы. По прогнозам, местами в крае похолодает до −38… −42 градусов. Спасатели советуют прикамцам не выходить на улицу без необходимости.

«Получили от Гидрометцентра штормовое предупреждение о том, что 25 и 26 января местами в крае ожидаются морозы −30… −38 градусов. А на северо-востоке края прогнозируют сильные морозы до −40… −42 градуса. МЧС не рекомендует выходить на улицу без необходимости», — сообщил замначальника ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю», старший оперативный дежурный Сергей Лузин.

МЧС также советует не оставлять без присмотра детей на улице, соблюдать правила пожарной безопасности при обогреве жилья.