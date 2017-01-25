В Елабуге вырастут цены на проезд в маршрутках

Как напоминает издание, предыдущее повышение цен на билеты, с 11 до 13 рублей, произошло 1 марта 2013 года. Стоимость проезда в общественном транспорте Елабуги была одной из самых низких по Татарстану.

В декабре прошлого года на все автобусы были установлены звуковые автоинформаторы с объявлением остановочных пунктов на двух государственных языках (русском и татарском). Также до 1 февраля будут установлены световые табло с обозначением маршрута — учтены пожелания людей со слабым зрением.