Волгоградский краеведческий музей разместят в трех зданиях
Волгоградский краеведческий музей разместят в трех зданиях по адресу проспект Ленина № 5а и № 7, Коммунистичская, 5.
Волгоградский краеведческий музей разместят в трех зданиях по адресу проспект Ленина № 5а и № 7, Коммунистичская, 5.
«У музея будет три здания — два нынешних и новое — здание бывшей Первой пожарной части. Ему передаётся не только каланча, но и всё здание общей площадью 3 000 квадратных метров. Из областного бюджета выделены деньги на приведение в надлежащий вид двух нынешних зданий музея, расположенных на проспекте Ленина. Это здания бывшей Царицынской земской управы и
На прошедшем недавно совещании власти выдвигали предложения музеефицировать прилегающий к каланче Комсомольский сквер, а также создать в этом здании образовательный центр и не только. В здании пожарной каланчи, возможно, будет располагаться