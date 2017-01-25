Волгоградский краеведческий музей разместят в трех зданиях

«У музея будет три здания — два нынешних и новое — здание бывшей Первой пожарной части. Ему передаётся не только каланча, но и всё здание общей площадью 3 000 квадратных метров. Из областного бюджета выделены деньги на приведение в надлежащий вид двух нынешних зданий музея, расположенных на проспекте Ленина. Это здания бывшей Царицынской земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. Они являются памятниками истории и архитектуры конца XIX — начала XX веков регионального значения. Конечная дата всех работе в музее — 9 мая 2018 года», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры.

На прошедшем недавно совещании власти выдвигали предложения музеефицировать прилегающий к каланче Комсомольский сквер, а также создать в этом здании образовательный центр и не только. В здании пожарной каланчи, возможно, будет располагаться конференц-зал, настоящая старинная пожарная машина.