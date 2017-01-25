Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Жены спасаются от семейных ссор на кухне, а мужья — в спальне
Сына Трампа призвали оставить вне политики после насмешек
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Украине уже не встать": эксперт про экономику страны
Армии Украины осталось 5 км до Дебальцево - СМИ
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна открыла правду о разводе
Сын Светличной о том, почему не общается с матерью
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
8«Женский марш» против Трампа
22«Облик перемен»
9NASA показало посадку зонда на Титан
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградский краеведческий музей разместят в трех зданиях

Волгоградский краеведческий музей разместят в трех зданиях по адресу проспект Ленина № 5а и № 7, Коммунистичская, 5.

Источник: Аргументы и факты

«У музея будет три здания — два нынешних и новое — здание бывшей Первой пожарной части. Ему передаётся не только каланча, но и всё здание общей площадью 3 000 квадратных метров. Из областного бюджета выделены деньги на приведение в надлежащий вид двух нынешних зданий музея, расположенных на проспекте Ленина. Это здания бывшей Царицынской земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. Они являются памятниками истории и архитектуры конца XIX — начала XX веков регионального значения. Конечная дата всех работе в музее — 9 мая 2018 года», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета культуры.

На прошедшем недавно совещании власти выдвигали предложения музеефицировать прилегающий к каланче Комсомольский сквер, а также создать в этом здании образовательный центр и не только. В здании пожарной каланчи, возможно, будет располагаться конференц-зал, настоящая старинная пожарная машина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Забавные журналистские ляпы 2016 года
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
В Литву прибыли первые военные международного батальона НАТО
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Панаме приостановлено расследование «панамских документов»
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Как купить электронный полис ОСАГО: инструкция Можно ли купить ОСАГО, не приходя в страховые компании? Что для этого нужно? И сколько это стоит?
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
Эталонная Наташа Ростова: 75 лет Людмиле Савельевой Народная артистка РСФСР, сыгравшая эталонную для кинематографа всех времен Наташу Ростову, отмечает юбилей. «Кино Mail.Ru» присоединяется к поздравлениям
Недвижимость
7 хитрых приемов для создания стильного интерьера
Маткапитал будут направлять на выплату ипотеки
Капитальный ремонт домов профинансируют из бюджета
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь