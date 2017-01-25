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13:09 (мск), источник: Фонтанка

ЗакС проголосовал за передачу «Красного Бора» в федеральное ведение

Законодательное собрание Петербурга проголосовало в первом чтении за обращение к премьеру Дмитрию Медведеву о передаче федеральным ведомствам полигона для хранения отходов «Красный Бор».

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

В обращении содержится просьба включить предприятие по хранению отходов в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. По словам депутата Марии Щербаковой, предложение мотивируется необходимостью проведения комплексной программы по рекультивации территории полигона и устранению ущерба окружающей среде, нанесенного за время его работы.

Депутаты считают, что решение этих вопросов возможно лишь при наличии финансирования из федерального бюджета, поскольку ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не имеют возможности выделить необходимые средства в полном объеме.

Отметим, что полигон по приему и ликвидации химических промышленных отходов «Красный Бор» функционировал более 40 лет, после чего было решено его законсервировать. В течение последних лет на «Красный Бор» постоянно обращали внимание экологи: например, опасались, что временные котлованы вырыты без проекта и инженерно-геологических изысканий, что может привести к загрязнению подземных вод.

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