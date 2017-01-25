ЗакС проголосовал за передачу «Красного Бора» в федеральное ведение

В обращении содержится просьба включить предприятие по хранению отходов в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. По словам депутата Марии Щербаковой, предложение мотивируется необходимостью проведения комплексной программы по рекультивации территории полигона и устранению ущерба окружающей среде, нанесенного за время его работы.

Депутаты считают, что решение этих вопросов возможно лишь при наличии финансирования из федерального бюджета, поскольку ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не имеют возможности выделить необходимые средства в полном объеме.