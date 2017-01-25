В Ботаническом саду Иркутска созрел первый в этом году урожай фруктов

— Здесь мы подошли к первому цитрусовому растению, которое появилось в Иркутске. Названо в честь города. Он неровный, крупный, последние плоды, они мельче. Первые до 3,5 килограмма могут быть.

Сорт лимона «Иркутский крупноплодный» вывели полвека назад в сельскохозяйственной академии. Сейчас это растение — одно из украшений коллекции Ботанического сада. Всего цитрусовых в оранжерее 25 видов. Два сорта мандаринов «Мячик» и «Новогодний» также выведены иркутским биологом Андреем Щербаковым. А вот этот лимон необычной, как говорят специалисты, монстрозной формы, привезён из Южной Америки. Его ещё называют Рукой Будды.

Это первый урожай фруктов в этом году в Ботаническом саду. Сейчас по большей части созрели цитрусовые из южного полушария. Ведь там в январе — середина лета.

Кроме лимонов, лаймов, мандаринов поспел и гранат. Он карликовой формы, растение субтропическое. И как таким полагается, на зиму сбросил листья. Фрукт в оранжерее немного перезрел и лопнул.

— Это кофе аравийский, две формы. На данный момент плодоносит обычная красная форма. Соседняя форма жёлтая. Ягодки у него сочные. Действительно, с таким характерным кофейным вкусом, состоят из двух частей. Потом их высушивают и перемалывают, — говорит биолог Ботанического сада ИГУ Сергей Калюжный.

Кофе в тепличных условиях Ботанического сада плодоносит два раза в год. Зёрна абсолютно съедобные и подходят для приготовления любимого всеми напитка. Так что в определённых условиях в январе в Иркутске можно собрать довольно экзотический урожай.

— Едят ли сотрудники Ботанического сада свой урожай?

— Конечно, едим. Мы всегда пробуем, тестируем. У нас есть семь новых образцов, там два сорта лайма будут новых, тоже попробуем, — говорит биолог Ботанического сада ИГУ Сергей Калюжный.

Выращенные фрукты сотрудники Сада оценивают на только с гастрономической, но и с профессиональной точки зрения. Чтобы разводить растения, нужно точно знать и вкусовые качества плодов.