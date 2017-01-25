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11:25 (мск), источник: Вести - Омск

Омские стационары переполнены больными с осложнениями после гриппа

Омские стационары переполнены больными с осложнениями после гриппа и ОРВИ, — сообщают в региональном Минздраве. Все 718 коек в городских больницах заняты. Приходится устанавливать кровати в других отделениях, чтобы справиться с наплывом пациентов.

При этом почти у 300 человек осложнения, вызванные вирусными инфекциями, стали причиной пневмонии. 8 омичей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 1 пациент подключен к системе искусственной вентиляции легких.

В то же время в сельских больницах ситуация совсем иная — там в стационарах много свободных коек.

За неделю в Омской области заболели более 16 тысяч человек. Официально вирус гриппа подтвержден у 40 омичей.

Полностью приостановлены занятия в трех школах — одной в Омске и двух — в районах области. Не работает и детский сад в одном из муниципальных образований. Остальные учебные заведения закрывают классы и группы. Утренний фильтр детей усилен. Заболевших не допускают к занятиям. В ближайшее время специалисты прогнозируют рост уровня заболеваемости.

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