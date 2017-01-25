В Башкирии второй раз за месяц был замечен НЛО
В Башкирии вновь был замечен неопознанный летающий объект. Видеозапись НЛО попала в сеть.
В Башкирии вновь был замечен неопознанный летающий объект. Видеозапись НЛО попала в сеть.
Судя из названия видеоролика, он был снят на севере Башкирии. «Не знаю, что это светит. Это
Напомним, это не первый случай в этом году, когда жители Башкирии сталкиваются с предполагаемыми обитателями иных планет или их летающими объектами.
В селе Буздяк местный житель ночью 5 января столкнулся с необычным явлением — огромнейшего размера луч света соединил небо и землю. Как утверждает сам очевидец, в небе находился неопознанный летающий объект.