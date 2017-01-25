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11:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителей Владивостока предупреждают об опасности

Единая дежурная диспетчерская служба и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают об опасности, которая будет подстерегать в ближайшие дни любителей подледной рыбалки, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Вечером, в четверг, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи с усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда. При этом днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором возможен вынос льда в открытую часть залива Петра Великого», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям Владивостока настоятельно рекомендуется воздержаться от выхода на лед. Автолюбителям также напоминают о том, что выезд машин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед в Приморье.

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