Жителей Владивостока предупреждают об опасности

«Вечером, в четверг, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи с усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда. При этом днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором возможен вынос льда в открытую часть залива Петра Великого», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Любителям зимней рыбалки, а также всем жителям и гостям Владивостока настоятельно рекомендуется воздержаться от выхода на лед. Автолюбителям также напоминают о том, что выезд машин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед в Приморье.