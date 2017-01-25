Дегтярские перевозчики ослушались ГИБДД

В Дегтярске перевозчики проигнорировали предписание ГИБДД, запрещающее им возить пассажиров в Екатеринбург — до Южного и Северного автовокзалов.

ГИБДД закрыла движение общественного транспорта и школьного автобуса в уральском городе, где с осени не могут выбрать главу

Инспекторы «закрыли» автобусные маршруты в 5.00 25 января 2017 года. Также было принято решение о приостановке рейсов из Ревды до Дегтярска и школьного автобуса из Дегтярска в поселок Крылатовский.

Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, причина ограничения движения — нечищеные дороги. Снегом завалены улицы Калинина, Лесозаводская, Загородная, Озерная и Советская.

Между тем, на автостанции «Уралинформбюро» пояснили, что продают билеты до уральской столицы. График движения автобусов на сегодня не поменялся.