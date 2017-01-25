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11:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дегтярские перевозчики ослушались ГИБДД

И по-прежнему ездят в Екатеринбург.

В Дегтярске перевозчики проигнорировали предписание ГИБДД, запрещающее им возить пассажиров в Екатеринбург — до Южного и Северного автовокзалов.

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Инспекторы «закрыли» автобусные маршруты в 5.00 25 января 2017 года. Также было принято решение о приостановке рейсов из Ревды до Дегтярска и школьного автобуса из Дегтярска в поселок Крылатовский.

Как пояснили «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, причина ограничения движения — нечищеные дороги. Снегом завалены улицы Калинина, Лесозаводская, Загородная, Озерная и Советская.

Между тем, на автостанции «Уралинформбюро» пояснили, что продают билеты до уральской столицы. График движения автобусов на сегодня не поменялся.

Стоит добавить, что ранее инспекторы ГИБДД перекрывали улицу Окружную в Екатеринбурге. Она была почищена в тот же вечер. До сих пор из-за снежного наката запрещено движение общественного транспорта по Блюхера.

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