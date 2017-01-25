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11:47 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге сносят старинный госпиталь на ВИЗе: «Работы проводятся варварским способом»

На ВИЗ-бульваре накануне вечером начали сносить памятник архитектуры. На месте работает строительная техника. Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила градостроитель, член общества «Реальная история» Марина Сахарова.

«Сносят госпиталь ВИЗа. Произведение архитектора Малахова, которым восхищался император Александр I, “реконструируют” экскаватором. Муниципалитет больше десяти лет уничтожал уникальный объект культурного наследия. Управление государственной охраны культурного наследия согласовало “сохранение”», — сообщила Сахарова.

Как рассказал Накануне.RU председатель всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Букин, экскаватор может опосредованно нанести вред историческому зданию. Даже если ковш экскаватора не задевает историческую стену, он воздействует на важные конструкции и тем наносит ущерб. По мнению Букина, госпиталь сносят варварским способом.

«Я не согласен с той постановкой вопроса, что можно что-то сносить. От этого страдает весь памятник. Советские пристройки тоже являются историческими. А под предлогом консервации здания пытаются снести как можно больше», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU председатель ВООПИК.

Исторически госпиталь состоит из нескольких частей, многие из них были соединены пристройками. По мнению многих, это нарушило композицию, и здание смотрится лучше в первозданном, аутентичном виде.

«Но задача охраны памятников сделать не так, как лучше. А сохранить то, что есть», — заявил Букин.

Напомним, в мае прошлого года памятник архитектуры и землю под ним продали СКБ-банку (входит в Группу «Синара») за 23 млн руб. По условиям выкупа, старинный госпиталь нужно восстановить до 2018 года. Все этапы работ должны проходить под контролем администрации города.

Регина Мусина.

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