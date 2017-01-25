В Екатеринбурге сносят старинный госпиталь на ВИЗе: «Работы проводятся варварским способом»

Как рассказал Накануне.RU председатель всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Букин, экскаватор может опосредованно нанести вред историческому зданию. Даже если ковш экскаватора не задевает историческую стену, он воздействует на важные конструкции и тем наносит ущерб. По мнению Букина, госпиталь сносят варварским способом.

«Я не согласен с той постановкой вопроса, что можно что-то сносить. От этого страдает весь памятник. Советские пристройки тоже являются историческими. А под предлогом консервации здания пытаются снести как можно больше», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU председатель ВООПИК.

Исторически госпиталь состоит из нескольких частей, многие из них были соединены пристройками. По мнению многих, это нарушило композицию, и здание смотрится лучше в первозданном, аутентичном виде.

«Но задача охраны памятников сделать не так, как лучше. А сохранить то, что есть», — заявил Букин.

Напомним, в мае прошлого года памятник архитектуры и землю под ним продали СКБ-банку (входит в Группу «Синара») за 23 млн руб. По условиям выкупа, старинный госпиталь нужно восстановить до 2018 года. Все этапы работ должны проходить под контролем администрации города.

Регина Мусина.