В Екатеринбурге сносят старинный госпиталь на ВИЗе: «Работы проводятся варварским способом»
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«Сносят госпиталь ВИЗа. Произведение архитектора Малахова, которым восхищался император Александр I, “реконструируют” экскаватором. Муниципалитет больше десяти лет уничтожал уникальный объект культурного наследия. Управление государственной охраны культурного наследия согласовало “сохранение”», — сообщила Сахарова.
Как рассказал Накануне.RU председатель всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Букин, экскаватор может опосредованно нанести вред историческому зданию. Даже если ковш экскаватора не задевает историческую стену, он воздействует на важные конструкции и тем наносит ущерб. По мнению Букина, госпиталь сносят варварским способом.
«Я не согласен с той постановкой вопроса, что можно
Исторически госпиталь состоит из нескольких частей, многие из них были соединены пристройками. По мнению многих, это нарушило композицию, и здание смотрится лучше в первозданном, аутентичном виде.
«Но задача охраны памятников сделать не так, как лучше. А сохранить то, что есть», — заявил Букин.
Напомним, в мае прошлого года памятник архитектуры и землю под ним продали
Регина Мусина.