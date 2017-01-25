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11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе введено ограничение скорости на магистральных дорогах

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе введено ограничение скорости на магистральных дорогах, сообщает телеканал «Вся Уфа».

Знаки «40» появились возле здания полка ДПС на улице Лесотехникума в сторону проспекта Салавата Юлаева, на участке Шакшинской дороги (после моста также установлены знаки «Другие опасности» и «Фотофиксация»), на улице Сельской Богородской. Указание снизить скорость дано на проблемных участках, чтобы снизить риск возникновения ДТП.

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