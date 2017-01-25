Синоптики прогнозируют похолодание на Кубани до конца января
По прогнозам синоптиков, до конца января на территории Краснодарского края сохранятся отрицательные дневные и ночные температуры.
По прогнозам синоптиков, до конца января на территории Краснодарского края сохранятся отрицательные дневные и ночные температуры.
Температуры днем составят порядка -5 °C…0 °C, а ночью — -12°C…-10°C. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.
«Так, 25 января мы ожидаем ночные температуры по краю в районе -5 °C…0 °C, в
Он добавил, что в выходные — 28 января и 29 января — возможно понижение температуры до -20 °C в горах. Существенное потепление ожидается только в феврале.
Как сообщали Юга.ру, ранее синоптики спрогнозировали на Кубани самую холодную зиму за пять лет.