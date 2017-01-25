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13:03 (мск), источник: ЮГА.ру

Синоптики прогнозируют похолодание на Кубани до конца января

По прогнозам синоптиков, до конца января на территории Краснодарского края сохранятся отрицательные дневные и ночные температуры.

Источник: ЮГА.ру

Температуры днем составят порядка -5 °C…0 °C, а ночью — -12°C…-10°C. Об этом порталу Юга.ру сообщил начальник Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

«Так, 25 января мы ожидаем ночные температуры по краю в районе -5 °C…0 °C, в юго-восточных предгорьях до -8 °C. При этом в последующие дни дневные температуры также понизятся, 26 января и 27 января они составят порядка -7 °C…-2 °C. Понижение ночных температур прогнозируется до -10 °C…-5 °C по краю, в северной части до -12 °C, в юго-восточных предгорьях до -17 °C…-12 °C», — рассказал начальник центра по гидрометеорологии.

Он добавил, что в выходные — 28 января и 29 января — возможно понижение температуры до -20 °C в горах. Существенное потепление ожидается только в феврале.

Как сообщали Юга.ру, ранее синоптики спрогнозировали на Кубани самую холодную зиму за пять лет.

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