На улицах Самары может стать больше лотков с мороженым и квасом

В Самарской области хотят расширить список сезонных нестационарных торговых объектов. Планируется, что в них можно будет продавать такие товары, как квас, мороженое, изделия народно-художественного промысла и прохладительные напитки. Этот вопрос обсуждался 24 января на заседании комитета губдумы по промышленности, предпринимательству и торговле.

Сейчас предприниматели могут заключать сезонные договоры с администрациями населенных пунктов на продажу бахчевых, фруктов и елок. С предложением о расширении списка и закреплении понятия «нестационарность» выступила мэрия Тольятти. Поправки пройдут доработки, после чего вопрос вновь будет рассмотрен комитетом.

Кроме этого, парламентарии решили прекратить работу над предложением внести изменения в федеральный антитабачный проект. Суть инициативы сводилась к тому, чтобы регламентировать минимальную площадь торгового павильона, торгующего табаком. Сейчас многие предприниматели формально соблюдают требования, сделав небольшие пристройки к киоскам. Самарские же законодатели предлагали ввести обязательный минимум площади в 25 кв. метров. Однако в процессе работы комиссии депутаты пришли к выводу, что эти поправки ударят по бизнесу и могут вызвать рост «теневого» рынка сигарет.