День рождения Нижегородского театра драмы отметят капустником

Молодые артисты готовят для зрителей праздничный сюрприз — театральный капустник «Театр наизнанку». Гостей ждут в фойе второго этажа театра. Начало в 17.45.

Кроме того, в фойе 2-го этажа расположен музей театра. Сегодня в нём представлены три экспозиции: одна посвящена 120-летию здания и собрана из уникальных фотографий, подлинных документов; вторая посвящена народному артисту России Николаю Александровичу Левкоеву — 3 ноября 2016 года Николаю Александровичу 125 лет со дня рождения; третья — народному артисту России Владимиру Валентиновичу Вихрову — 11 декабря 2016 году 90 лет со дня рождения народного артиста России.

На день рождения принято дарить подарки. Артисты театра также будут рады любому вниманию. Как варианты, предлагается создать видеоролик, коллаж, необычно оформленный фотоальбом с неожиданными фотографиями и личными воспоминаниями о театре. Стихи или песни о театре или актерах или какие-то неиспользуемые старинные вещи, которые могут пригодиться театру. Подарки вы можно присылать либо на электронный адрес театра dramteatr@sinn.ru, либо связаться с кем-то из административной группы.

«Хотя главным подарком для театра всегда будет благодарный открытый зритель», — отмечается в сообщении.

Напомним, Нижегородский театр драмы получил главный приз международного театрального фестиваля «Золотой витязь».

Ранее сообщалось, что театр драмы приступил к репетициям спектакля «Наш городок».