Смольный встает на велодорожку
Велодорожки на Петроградской стороне, вдоль Фонтанки и на Пискаревском — Смольный выбрал 5 маршрутов, которые должны появиться в Петербурге уже до конца этого года.
Велодорожки на Петроградской стороне, вдоль Фонтанки и на Пискаревском — Смольный выбрал 5 маршрутов, которые должны появиться в Петербурге уже до конца этого года.
Велосипедисты могут поднимать бокалы за локальную победу. В кабинетах комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), наконец, совпали их желания и возможности Смольного. Ведомство выделило 130 млн рублей на строительство велодорожек. До конца года в Петербурге должно появиться 45 км отдельных полос для двухколесного транспорта.
Главная новость — три из пяти велодорожек появятся в историческом центре. Еще 3 года назад чиновники Смольного говорили категорично — на полосы для двухколесного транспорта можно рассчитывать только в парках и на окраинах. Против дорожек в центре хором выступали тогдашний
В 2014-м команда сменилась. Сначала в Петербург переехал лояльный к велосипедистам
Сразу две велополосы комитет решил построить на Петроградской стороне. Предложение свежее. Их не было ни в концепции, разработанной 5 лет назад, ни в недавнем опросе. Впрочем, идея спросить горожан, откуда они бы начали велосипедизацию Петербурга, все равно провалилась — сайт КРТИ в тот же день атаковали боты.
Возможно, появлением именно этих маршрутов горожане обязаны чемпионату мира по футболу — 2018. Велодорожки приведут прямо к метро «Крестовский остров» и, в перспективе, к уже построенному стадиону.
Автолюбители тоже могут порадоваться. После ввода Яхтенного моста на двух колесах можно будет сразу добраться из центра через Петроградскую сторону к парку 300-летия. Значит, велосипедисты освободят для них, хотя бы частично, загруженные Каменноостровский проспект и улицу Савушкина. К слову, по этим дорожкам сможет добираться на работу и Вадим Власов, курирующий велоинфраструктуру.
Третий маршрут в центре уже был известен. Его строительства добился куратор «Велосипедизации» Стас Иванов. Дорожку должны проложить вдоль Фонтанки от Невы до Гороховой улицы и обратно, к Летнему саду. За предложение проголосовали жители Центрального района в рамках проекта «Твой бюджет».
«Велосипедизация» уже вовсю обсуждает конкретику. В группе сообщества «ВКонтакте» принимают предложения — где пустить полосу, справа или слева дороги. И стоит ли ее отгораживать парковкой от потока автомобилей.
За строительство «вылетного» маршрута от Финляндского вокзала до проспекта Луначарского активисты и вовсе выступают уже несколько лет. На
Эта велодорожка поставит проектировщиков перед самой сложной проблемой. Комитет старательно исключил из всех маршрутов мосты. На них места с трудом хватает машинам с пешеходами. Но на Гражданку не попасть без переезда по виадуку над ж/д веткой.
Как именно решится задача, станет понятно к лету. Тогда КРТИ планирует спроектировать новые маршруты и начать их строительство. Одно комитет уже обещал — дорожки должны обособить от потоков пешеходов и автотранспорта. А также — снабдить светофорами и дорожными знаками. Свою помощь уже предложили голландские архитекторы и урбанисты.
Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»