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11:29 (мск), источник: РБК - Украина

В США родились девочки-двойняшки с разным цветом кожи

В США родились уникальные малыши-двойняшки. Родители Калани и Ярани являются представителями разных рас, поэтому девочки родились двухрасовыми.

Как пишет «Комсомольская правда», малышка Калани появилась на свет смуглой, а у Ярани более светлая кожа.

«Окружающие не всегда верят, что обе девочки — мои родные дочки. Я спокойно не могу даже сходить в магазин без вопросов о том, являются ли они моими дочерями и состоят ли они в родстве», — поделилась мама Уитни Мейер.

Врачи отмечают, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500.

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