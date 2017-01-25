В США родились девочки-двойняшки с разным цветом кожи
В США родились уникальные
В США родились уникальные
Как пишет «Комсомольская правда», малышка Калани появилась на свет смуглой, а у Ярани более светлая кожа.
«Окружающие не всегда верят, что обе девочки — мои родные дочки. Я спокойно не могу даже сходить в магазин без вопросов о том, являются ли они моими дочерями и состоят ли они в родстве», — поделилась мама Уитни Мейер.
Врачи отмечают, что появление двурасовых детей случается в одном случае из 500.