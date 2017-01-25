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11:41 (мск), источник: Вести Приморье

Мировые судьи Приморья будут работать дольше

В Приморье планируют продлить срок полномочий мировых судей. Соответствующие поправки в действующее законодательство в первом чтении рассмотрели на заседании Законодательного Собрания сегодня, 25 января.

По словам депутата Александра Лося, нововведения будут способствовать развитию и укреплению судебной системы, а также самостоятельности судей.

«Сейчас срок полномочий мировых судей при первом назначении — три года, при повторном — пять лет. Мы предлагаем увеличить эти сроки до пяти и десяти лет соответственно. Это позволит повысить привлекательность мировой юстиции для квалифицированных кадров», — сообщил он.

Парламентарий также добавил, что законопроект приблизит мировых судей Приморья к статусу федеральных судей. Многие регионы Российской Федерации уже последовали этому примеру.

Отметим, согласно действующему законодательству, регионы вправе самостоятельно определять срок полномочий мировых судей, при условии, что при первом назначении он не превысит пяти лет и свыше пяти лет — при последующих назначениях.

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