Школа экскурсоводов откроется в Приморье

В Приморье с каждым годом приезжают все больше туристов, как российских, так и иностранных, и профессия экскурсовода становится все более популярной. Рассказывать интересные истории про город у моря и Приморье, про культуру и быт малой родины, а также связанные с ней старинные легенды, научат в музее имени Арсеньева.

Во время занятий учащиеся узнают об истории края, научатся организовывать и вести экскурсии. Студентам расскажут, как расставлять туристов у популярных памятников Владивостока, выводить гостей из экскурсионного автобуса, переводить их через проезжую часть, незаметно акцентировать внимание на важных моментах и тактично устраивать «санитарные» паузы.

Среди преподавателей учебного курса — ведущие экскурсоводы, историки, краеведы, кинокритики и исследователи Приморья. В их числе — капитан дальнего плавания и известный писатель Виктор Щербатюк, заместитель директора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак, есаул Уссурийского казачьего войска Виталий Козько, кинокритик Андрей Василенко и директор краевого музея имени Владимира Арсеньева Виктор Шалай.

«Когда мы объявили второй набор, а сейчас уже третий по счету, поступило огромное количество заявок, люди шли самые разные. Мы заинтересованы в том, чтобы принять всех: нам нужны кадры. Стараемся обучать людей настолько хорошо, чтобы сразу же их и трудоустраивать. Даже если человек не устроится экскурсоводом, мы с удовольствием заберем его на ведение детских программ, в службу маркетинга. Музейных специалистов никто и нигде не обучает, поэтому мы учим их у себя и для себя», — рассказал директор краевого музея имени Арсеньева Виктор Шалай.

Как отмечают организаторы, занятия в школе экскурсовода начнутся в первых числах февраля. Продолжительность курса — всего три месяца. После успешного обучения в школе выпускники курса получат свидетельство, дающее право на ведение профессиональной деятельности в качестве экскурсовода. Тем, у кого уже есть среднее или высшее профессиональное образование в сфере туризма, выдадут удостоверение о повышении квалификации. Лучших выпускников курса могут пригласить на работу.