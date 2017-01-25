Танцы с «дракошей» русские богатыри и мирный белый медведь — день студента в ДВФУ

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Более сотни студентов отпраздновали Татьянин день на набережной ДВФУ. Уютная, небольшая сцена, точки бесплатного питания, горячий чай, словом организаторы, действительно, создали атмосферу праздника. А ведь такие бонусы оказались очень кстати. Перетягивание каната, рывок гири, даже игра в шахматы и прочие развлечения отнимали у студентов силы. Что примечательно, погода в сравнении с прошлыми днями была более милосердной. Также к празднованию присоединились курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России по Приморскому краю. Танцы иностранных студентов с «дракошей», памятное фото с «белым медведем» и большая ракушка в фоторепортаже ИА PrimaMedia.