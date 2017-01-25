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11:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Танцы с «дракошей» русские богатыри и мирный белый медведь — день студента в ДВФУ

В необычном стиле прошел Татьянин день на набережной университета.

36
фотографий
36
фотографий
36
фотографий

Владивосток, 25 января, PrimaMedia.

Более сотни студентов отпраздновали Татьянин день на набережной ДВФУ. Уютная, небольшая сцена, точки бесплатного питания, горячий чай, словом организаторы, действительно, создали атмосферу праздника. А ведь такие бонусы оказались очень кстати. Перетягивание каната, рывок гири, даже игра в шахматы и прочие развлечения отнимали у студентов силы. Что примечательно, погода в сравнении с прошлыми днями была более милосердной. Также к празднованию присоединились курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России по Приморскому краю. Танцы иностранных студентов с «дракошей», памятное фото с «белым медведем» и большая ракушка в фоторепортаже ИА PrimaMedia.

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