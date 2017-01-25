В Уфе организаторы планируют устранить недостатки ледового городка в этнопарке «Ватан»

«Как выяснилось, людям не хватило большого склона для катания. Мы выиграли тендер в декабре, время было ограничено, сделать катание со склона безопасным было сложно. Вместе с тем каток на территории ледового городка не пользовался популярностью. Поэтому в следующий раз будем делать нормальную горку и откажемся от катка», — рассказал директор Фонда Владимир Барабаш. Также организаторы ищут проектное решение по доступу маломобильных граждан с верхней площадки. По их оценкам, не смогли спуститься вниз не менее 20 процентов посетителей.

Всего за новогодние каникулы этнопарк посетили порядка 115−118 тысяч граждан (при максимальной пропускной способности в 300 тысяч людей в зимний период). В Главной юрте Деда Мороза побывали 737 детей из регионов и городов республики и 215 — из городов страны и зарубежья.