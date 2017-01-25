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12:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе организаторы планируют устранить недостатки ледового городка в этнопарке «Ватан»

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе организаторы обещают устранить в следующем году недостатки ледового городка в этнопарке «Ватан». Об этом руководители Фонда развития городских проектов сообщил на пресс-ланче, организованном «РБК-Уфа» и посвященным итогам реализации проекта «Башкортостан удивительный, новогодний — 2017».

«Как выяснилось, людям не хватило большого склона для катания. Мы выиграли тендер в декабре, время было ограничено, сделать катание со склона безопасным было сложно. Вместе с тем каток на территории ледового городка не пользовался популярностью. Поэтому в следующий раз будем делать нормальную горку и откажемся от катка», — рассказал директор Фонда Владимир Барабаш. Также организаторы ищут проектное решение по доступу маломобильных граждан с верхней площадки. По их оценкам, не смогли спуститься вниз не менее 20 процентов посетителей.

Всего за новогодние каникулы этнопарк посетили порядка 115−118 тысяч граждан (при максимальной пропускной способности в 300 тысяч людей в зимний период). В Главной юрте Деда Мороза побывали 737 детей из регионов и городов республики и 215 — из городов страны и зарубежья.

Демонтаж елки и городка планируется в первой половине февраля. «Следующее крупное мероприятие на нижней площадке Конгресс-холла — День защитника Отечества, в котором примут участие военно-исторические клубы. В целом до сентября в этнопарке произойдет масса культурных спортивных мероприятий федерального масштаба», — заявил исполнительный директор Фонда развития городских проектов Виталий Пилипчук.

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