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13:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Пропавший дальнобойщик из Татарстана нашелся под Тулой

(Казань, 25 января, «Татар-информ»). Пропавший дальнобойщик из Татарстана — 44-летний Руслан Давлиев вышел на связь с родными, сообщила ИА «Татар-информ» его дочь.

Как оказалось, мужчина находится в Тульской области, он жив и здоров. По словам родственников, в области имеются проблемы со связью, и нормально поговорить с главой семейства им не удалось. Однако Руслан Давлиев заверил семью, что у него все в порядке, и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что связь с Русланом Давлиевым пропала 19 января, в момент, когда он находился возле Рязани. Тогда родственники сообщали, что дальнобойщик ехал на грузовике «Фредлайнер» с прицепом в виде бочки из Тулы в Нижнекамск.

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