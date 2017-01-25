Пропавший дальнобойщик из Татарстана нашелся под Тулой

Как оказалось, мужчина находится в Тульской области, он жив и здоров. По словам родственников, в области имеются проблемы со связью, и нормально поговорить с главой семейства им не удалось. Однако Руслан Давлиев заверил семью, что у него все в порядке, и его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что связь с Русланом Давлиевым пропала 19 января, в момент, когда он находился возле Рязани. Тогда родственники сообщали, что дальнобойщик ехал на грузовике «Фредлайнер» с прицепом в виде бочки из Тулы в Нижнекамск.