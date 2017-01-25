Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госдума приняла в среду во втором, основном, чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц.
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Госдума приняла в среду во втором, основном, чтении законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц.
Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.
Тогда общественность неоднозначно восприняла данные изменения, ссылаясь на то, что внутрисемейные побои становятся более опасным нарушением, чем побои чужих людей, а также сложилась ситуация, когда ответственность за побои зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди будут привлекаться к уголовной ответственности.
Один из авторов проекта, депутат от «Единой России» Ольга Баталина ранее пояснила, что у людей вызывало «объективное недоумение», почему конфликты внутри семьи являются уголовным преступлением, а такие же действия, совершенные на улице, — административным правонарушением.
«Данным законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 116 УК РФ путем исключения “побоев в отношении близких лиц” из числа преступлений. Таким образом, побои в отношении членов семьи, других близких лиц будут отнесены к административным правонарушениям», — говорится в пояснительной записке.
Сейчас за такие действия предусмотрено наказание в виде обязательных работ (до 360 часов), исправительных работ (до одного года), ограничения или лишения свободы (до двух лет), принудительных работ (до двух лет) либо ареста до шести месяцев.
При этом уточняется, что лицо, повторно совершившее подобное деяние, будет привлекаться по уголовному законодательству.
Этот закон приведет к всплеску насилия в российских семьях. Совершенно неправильно говорить, что побои это просто шлепок, часто это нанесение множества ударов. Если человеку "повезло" и он не получил сотрясения мозга или перелома, это не значит, что его здоровью не причинили серьезного вреда. Изначально статья 116 УК "Побои" была использовалась в качестве превентивной меры, которая была нацелена на защиту самых слабых членов семьи. После вступления в силу закона о декриминализации насилия, лицо, виновное в побоях, получит только штраф в 5 тысяч рублей, который будет выплачивать из семейного же бюджета. Вот к чему приведёт такая декриминализация.