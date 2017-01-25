Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев

Уточняется, что проект закона направлен на устранение неоднозначного толкования положений Уголовного кодекса РФ, которые возникли в результате принятия в июле 2016 года закона об ответственности за побои в отношении близких лиц.

Тогда общественность неоднозначно восприняла данные изменения, ссылаясь на то, что внутрисемейные побои становятся более опасным нарушением, чем побои чужих людей, а также сложилась ситуация, когда ответственность за побои зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди будут привлекаться к уголовной ответственности.