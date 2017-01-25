В Прикамье отмечено снижение преступлений
В 2016 году количество зарегистрированных преступлений в Пермском крае сократилось на 14% и составило чуть более 50 тыс.
В 2016 году количество зарегистрированных преступлений в Пермском крае сократилось на 14% и составило чуть более 50 тыс.
Об этом заявил начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев. По его словам, было раскрыто более 30,1 тыс. преступлений. Число преступлений в общественных местах снизилось на 9,6%, бытовых на 17%.
В сфере незаконного оборота наркотиков пресечено 3849 преступлений, изъято 205 кг наркотических веществ.
Также полицейскими совместно с другими контролирующими органами выявлено 1815 преступлений экономической направленности, в том числе 989 особо тяжких и 401 в крупном размере.