В Прикамье отмечено снижение преступлений

Об этом заявил начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев. По его словам, было раскрыто более 30,1 тыс. преступлений. Число преступлений в общественных местах снизилось на 9,6%, бытовых на 17%.

В сфере незаконного оборота наркотиков пресечено 3849 преступлений, изъято 205 кг наркотических веществ.

Также полицейскими совместно с другими контролирующими органами выявлено 1815 преступлений экономической направленности, в том числе 989 особо тяжких и 401 в крупном размере.