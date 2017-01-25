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12:53 (мск), источник: Om1.ru

Родившаяся в Омске змея с двумя головами умерла

Сотрудники Детского экоцентра заспиртовали сиамских близнецов для науки.

Источник: Om1.ru

Утром портал Om1.ru сообщал, что в Детском зоопарке появилось на свет 11 детёнышей зелёных питонов, один из которых оказался с двумя головами. Но прожили сиамские близнецы недолго. Методист учреждения Калиопи Куликова рассказала Om1.ru, что вскоре питончик умер. Он оказался нежизнеспособным.

В тот же день сотрудники Детского экоцентра заспиртовали двухголового змеёныша, чтобы сохранить его для науки.

Биологов двухголовыми змеями не удивишь: такое нарушение в развитии для этих животных не редкость. Сиамские близнецы редко выживают. Калиопи Куликова пояснила, что на родине питонов Ару местные жители засушивают мёртвых двухголовых змеек и носят их с собой как талисманы.

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Родившаяся в Омске змея с двумя головами умерла
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