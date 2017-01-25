Основой маршрутной сети Волгограда станут 15 опорных автобусных линий
Комплексная транспортная схема Волгограда находится под контролем областных депутатов. Ее параметры не раз обсуждались в стенах областного парламента.
Комплексная транспортная схема Волгограда находится под контролем областных депутатов. Ее параметры не раз обсуждались в стенах областного парламента.
Но главная задача, по мнению председателя думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова, остается неизменной и состоит в том, чтобы повысить комфорт и безопасность пассажиров. Этого, кстати, требует и губернатор Андрей Бочаров.
Дислокация схемы предполагает, что основой городской маршрутной сети станут 15 опорных автобусных линий: 8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», и 7 новых, которые обеспечит
Перевод «маршрутных такси» на регулируемые тарифы позволит упорядочить функционирование транспортной сети, обеспечит горожанам возможность пользования электронным билетом с 10-процентной скидкой на проезд.
Выполнение же главной задачи может обеспечить увеличение количества многоместных автобусов, которые должны прийти на замену, маршруткам, которые уже порядком досадили волгоградцам постоянными авариями и непрофессионализмом водителей.
«Без коренных изменений в системе пассажирских перевозок Волгограду не обойтись, — отмечает Дмитрий Калашников. — Пора наводить порядок. Мы привыкли, что маршрутные такси останавливаются в любом месте, хотя это прямое нарушение правил безопасности перевозок, пренебрежение здоровьем и даже жизнью людей. Маршрутки также легко отклоняются от своего расписания в угоду коммерческим интересам. Введение новой схемы призвано организовать работу общественного транспорта по цивилизованным правилам — это движение автобусов, трамваев и троллейбусов по определенным маршрутам без излишнего дублирования, по четкому графику с установленными интервалами, которые зафиксированы в заключенном контракте и строго соблюдаются».
Важно, что на рынке пассажирских перевозок Волгограда будут действовать несколько крупных транспортных предприятий — это исключит монополизм и будет содействовать устойчивости всей системы. Отметим, что введение новой транспортной схемы происходит не сразу, а поэтапно. Достаточно длительное время старые и новые маршруты будут работать параллельно друг другу, чтобы минимизировать издержки перехода, дать людям возможность оценить преимущества больших комфортабельных и безопасных автобусов.
Комплексная схема, разумно сочетающая использование различных видов транспорта, открывает возможности и для развития муниципального предприятия «Метроэлектротранс». Так, в ближайшее время планируется приобретение 25 новых вагонов для волгоградского скоростного трамвая.
Проблемы, типичные для переходного периода, конечно же существуют, их нельзя решить в одно мгновение. Например, сейчас есть вопросы с внедрением электронного билета, происходит, своего рода, «притирка» маршрутной сети.
«Тем не менее, со временем всё встанет на свои места, — уверен Дмитрий Калашников. — Более того, реализуемая транспортная схема не является догмой. Она обязательно будет совершенствоваться. Другого пути фактически нет. Необходимо переводить общественный транспорт Волгограда на современные стандарты комфорта и безопасности пассажиров. Депутаты областной Думы будут внимательно следить за тем, как реализуется новая транспортная схема, и обязательно учитывать при этом отклики горожан».