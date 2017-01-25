Основой маршрутной сети Волгограда станут 15 опорных автобусных линий

Но главная задача, по мнению председателя думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова, остается неизменной и состоит в том, чтобы повысить комфорт и безопасность пассажиров. Этого, кстати, требует и губернатор Андрей Бочаров.

Дислокация схемы предполагает, что основой городской маршрутной сети станут 15 опорных автобусных линий: 8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», и 7 новых, которые обеспечит компания-перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк», а также 13 трамвайных и 9 троллейбусных. Они будут курсировать по главным направлениям. На вспомогательных линиях от окраин города до основных транспортных узлов сохраняется порядка 20 коммерческих маршрутов, еще 10 перейдут на работу по регулируемым тарифам.

Перевод «маршрутных такси» на регулируемые тарифы позволит упорядочить функционирование транспортной сети, обеспечит горожанам возможность пользования электронным билетом с 10-процентной скидкой на проезд.

Выполнение же главной задачи может обеспечить увеличение количества многоместных автобусов, которые должны прийти на замену, маршруткам, которые уже порядком досадили волгоградцам постоянными авариями и непрофессионализмом водителей.

«Без коренных изменений в системе пассажирских перевозок Волгограду не обойтись, — отмечает Дмитрий Калашников. — Пора наводить порядок. Мы привыкли, что маршрутные такси останавливаются в любом месте, хотя это прямое нарушение правил безопасности перевозок, пренебрежение здоровьем и даже жизнью людей. Маршрутки также легко отклоняются от своего расписания в угоду коммерческим интересам. Введение новой схемы призвано организовать работу общественного транспорта по цивилизованным правилам — это движение автобусов, трамваев и троллейбусов по определенным маршрутам без излишнего дублирования, по четкому графику с установленными интервалами, которые зафиксированы в заключенном контракте и строго соблюдаются».

Важно, что на рынке пассажирских перевозок Волгограда будут действовать несколько крупных транспортных предприятий — это исключит монополизм и будет содействовать устойчивости всей системы. Отметим, что введение новой транспортной схемы происходит не сразу, а поэтапно. Достаточно длительное время старые и новые маршруты будут работать параллельно друг другу, чтобы минимизировать издержки перехода, дать людям возможность оценить преимущества больших комфортабельных и безопасных автобусов.

Комплексная схема, разумно сочетающая использование различных видов транспорта, открывает возможности и для развития муниципального предприятия «Метроэлектротранс». Так, в ближайшее время планируется приобретение 25 новых вагонов для волгоградского скоростного трамвая.

Проблемы, типичные для переходного периода, конечно же существуют, их нельзя решить в одно мгновение. Например, сейчас есть вопросы с внедрением электронного билета, происходит, своего рода, «притирка» маршрутной сети.

«Тем не менее, со временем всё встанет на свои места, — уверен Дмитрий Калашников. — Более того, реализуемая транспортная схема не является догмой. Она обязательно будет совершенствоваться. Другого пути фактически нет. Необходимо переводить общественный транспорт Волгограда на современные стандарты комфорта и безопасности пассажиров. Депутаты областной Думы будут внимательно следить за тем, как реализуется новая транспортная схема, и обязательно учитывать при этом отклики горожан».