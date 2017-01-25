Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чем хороша мелкая керамическая плитка?
Любители кофе живут дольше остальных
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Как в России менялось наказание за домашнее насилиеКак менялась уголовная ответственность за насилие в семье в России с начала первой половины XIX века
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Стрельба на МКАД: жена экс-партнера Чубайса получила две пули
Известного актера застрелили во время съемок
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Алибасову пришлось утихомиривать Джигурду у Малахова - СМИ
"Я терпела": экс-жена Джигарханяна о разводе - СМИ
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
14События недели в фотографиях
8«Женский марш» против Трампа
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
13:22 (мск), источник: РИАЦ

Основой маршрутной сети Волгограда станут 15 опорных автобусных линий

Комплексная транспортная схема Волгограда находится под контролем областных депутатов. Ее параметры не раз обсуждались в стенах областного парламента.

Источник: РИАЦ

Но главная задача, по мнению председателя думского комитета по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова, остается неизменной и состоит в том, чтобы повысить комфорт и безопасность пассажиров. Этого, кстати, требует и губернатор Андрей Бочаров.

Дислокация схемы предполагает, что основой городской маршрутной сети станут 15 опорных автобусных линий: 8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», и 7 новых, которые обеспечит компания-перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк», а также 13 трамвайных и 9 троллейбусных. Они будут курсировать по главным направлениям. На вспомогательных линиях от окраин города до основных транспортных узлов сохраняется порядка 20 коммерческих маршрутов, еще 10 перейдут на работу по регулируемым тарифам.

Перевод «маршрутных такси» на регулируемые тарифы позволит упорядочить функционирование транспортной сети, обеспечит горожанам возможность пользования электронным билетом с 10-процентной скидкой на проезд.

Выполнение же главной задачи может обеспечить увеличение количества многоместных автобусов, которые должны прийти на замену, маршруткам, которые уже порядком досадили волгоградцам постоянными авариями и непрофессионализмом водителей.

«Без коренных изменений в системе пассажирских перевозок Волгограду не обойтись, — отмечает Дмитрий Калашников. — Пора наводить порядок. Мы привыкли, что маршрутные такси останавливаются в любом месте, хотя это прямое нарушение правил безопасности перевозок, пренебрежение здоровьем и даже жизнью людей. Маршрутки также легко отклоняются от своего расписания в угоду коммерческим интересам. Введение новой схемы призвано организовать работу общественного транспорта по цивилизованным правилам — это движение автобусов, трамваев и троллейбусов по определенным маршрутам без излишнего дублирования, по четкому графику с установленными интервалами, которые зафиксированы в заключенном контракте и строго соблюдаются».

Важно, что на рынке пассажирских перевозок Волгограда будут действовать несколько крупных транспортных предприятий — это исключит монополизм и будет содействовать устойчивости всей системы. Отметим, что введение новой транспортной схемы происходит не сразу, а поэтапно. Достаточно длительное время старые и новые маршруты будут работать параллельно друг другу, чтобы минимизировать издержки перехода, дать людям возможность оценить преимущества больших комфортабельных и безопасных автобусов.

Комплексная схема, разумно сочетающая использование различных видов транспорта, открывает возможности и для развития муниципального предприятия «Метроэлектротранс». Так, в ближайшее время планируется приобретение 25 новых вагонов для волгоградского скоростного трамвая.

Проблемы, типичные для переходного периода, конечно же существуют, их нельзя решить в одно мгновение. Например, сейчас есть вопросы с внедрением электронного билета, происходит, своего рода, «притирка» маршрутной сети.

«Тем не менее, со временем всё встанет на свои места, — уверен Дмитрий Калашников. — Более того, реализуемая транспортная схема не является догмой. Она обязательно будет совершенствоваться. Другого пути фактически нет. Необходимо переводить общественный транспорт Волгограда на современные стандарты комфорта и безопасности пассажиров. Депутаты областной Думы будут внимательно следить за тем, как реализуется новая транспортная схема, и обязательно учитывать при этом отклики горожан».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На юге Волгограда отметят китайский Новый год
Роскосмос отзывает все двигатели ракет-носителей «Протон-М»
В Китае назвали домыслами размещение ракет на границе с Россией
Госдума приняла во II чтении проект о декриминализации побоев
Российская армия получила сотовое оружие
СМИ узнали о прослушивании посла РФ в США сотрудниками ФБР
В Литву прибыли первые военные нового батальона НАТО
Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на 60 дней
Спорт
МЮ и «Челси» готовы выложить €200 млн за футболиста «Реала» В текущем сезоне Бейл провел за «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь