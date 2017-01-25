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15:56 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом задержали 16 гастарбайтеров

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД России, сотрудники полиции в 3-х километрах северо-западнее хутора Донской Городищенского района задержали 16 граждан Узбекистана и Китая, прибывших в Волгоградскую область.

В качестве цели визита ими были заявлен «туризм», однако иностранцы занимались полевыми работами. Все нарушители привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности и за несоответствие заявленной цели въезда в Российскую Федерацию.

Всем нарушителям законодательства предстоит выплатить штраф, а в случае повторного аналогичного нарушения в течение года, иностранные граждане будут выдворены за пределы страны.

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